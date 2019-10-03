Треть жителей Эстонии больше дорожит аккаунтом в социальных сетях, чем своим имуществом

Согласно опросу, проведенному компанией Kaspersky, 29 % жителей стран Балтии считают: лучше бы ограбили их дом или угнали их машину, чем взломали их учетные записи в социальных сетях, пишет Postimees.
Любопытны результаты опроса, проведенного в странах Балтии: 31% жителей Латвии, 29 % жителей Эстонии и 25% респондентов из Литвы признают, что взлом их аккаунтов в социальных сетях был бы для них гораздо неприятнее, чем кража домашнего имущества или угон автомобиля.
«Хотя большинство участников опроса делят свою жизнь на виртуальную и реальную, они не понимают, что их действия в интернете также влияют на их реальную жизнь», - сказал Андис Стейнманис, представитель Kaspersky в Балтии.