Треть жителей Эстонии больше дорожит аккаунтом в социальных сетях, чем своим имуществом

Любопытны результаты опроса, проведенного в странах Балтии: 31% жителей Латвии, 29 % жителей Эстонии и 25% респондентов из Литвы признают, что взлом их аккаунтов в социальных сетях был бы для них гораздо неприятнее, чем кража домашнего имущества или угон автомобиля.

«Хотя большинство участников опроса делят свою жизнь на виртуальную и реальную, они не понимают, что их действия в интернете также влияют на их реальную жизнь», - сказал Андис Стейнманис, представитель Kaspersky в Балтии.