Бывший пекарь из Германии восемь лет пролежал мертвым в своей квартире

В подвале многоквартирного дома произошло возгорание, и пожарные проводили поквартирный обход для того, чтобы эвакуировать жильцов.

В одной из квартир им никто не открыл, и они выломали дверь, чтобы убедиться, что там никого нет. Внутри они обнаружили скелет мужчины и труп его собаки, которая, предположительно, умерла от голода.

Хозяина квартиры, 59-летнего Хайнца Х (Heinz H), в последний раз видели живым в 2011 году. Почтовый ящик немца был переполнен, а во дворе была припаркована его гниющая машина со спущенными колесами.

Соседка мужчины Анжелика Хавенер (Angelika Havener) сообщила, что она обращалась в разные учреждения из-за странного запаха. Но ни управляющие жилым домом, ни полиция не согласились с тем, что запах может исходить от умершего человека.