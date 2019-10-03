Новые радары Сил обороны могут решить проблему с экологичным источником энергии

Если правительство это одобрит, ограничения для ветрогенераторов, связанные с радарами Сил обороны, могут быть отменены в 2024 году, пишет Postimees.
В борьбе между ветряками и радарами Сил обороны еще этой осенью может быть предпринят шаг по направлению к решению, поскольку правительство подумывает о покупке дополнительных радаров. Поскольку сейчас ветрогенераторы в нескольких местах препятствовали работе радаров, несколько проектов были остановлены. Предприниматели требовали решить проблему в течение нескольких лет, в этот понедельник на стол комиссии по климату и энергии лег подробный отчет, как ее решить.
«На рынке нет радароустойчивой ветряной технологии или устойчивого к помехам ветрогенератора радара», - отметил вице-канцлер Министерства обороны Меэлис Ойдсалу на открытом совещании в Рийгикогу на прошлой неделе, где обсуждали будущее ветряной энергии. Именно поэтому в качестве решения рассматривается покупка новых радаров. По словам Ойдсалу, сейчас обсуждается покупка двух новых радаров. «Радаров необходимо несколько, поскольку у каждого сенсора есть определенное поле зрения», - сказал он. По словам Министерства обороны, один радар вместе с прилагающейся инфраструктурой и решениями связи стоит около 30 миллионов евро. Жизненный цикл радара составляет 25 лет, поэтому необходимо учитывать и расходы по обслуживанию. «Каждый радар требует людей-операторов, требует средств для обслуживания, обеспечения безопасности, обновления средств связи», - пояснил Ойдсалу.
Два радара – 100 миллионов
«Кроме того, в середине жизненного цикла радарам необходим mid-life upgrade, по сегодняшним ценам он стоит 12 миллионов евро», - добавил Ойдсалу. Вместе с расходами на обслуживание это добавляет к стоимости радара еще 22 миллиона евро. Так один радар с учетом всего этого жизненного цикла обходится примерно в 52 миллиона евро.
Таким образом, решение проблемы радара требует денег – на два радара свыше 100 миллионов. Есть надежда, что часть суммы может поступить от продажи квот на парниковый газ. Это деньги, которые страны могут использовать для развития возобновляемой энергии. Вице-канцлер Министерства экономики Тимо Татар сказал, что, поскольку для решения проблемы радара Эстония вложилась бы в развитие возобновляемой энергии, этот план может пройти.
Сейчас идут переговоры по следующему бюджетному периоду Евросоюза. По словам Татара, Эстония подняла этот вопрос со своей стороны – в том свете, что покупка радаров для Сил обороны поспособствует возобновляемой энергии. Но более реальным источником финансирования он видит доход от продажи квот на выхлопные газы.
Эти деньги покрыли бы расходы на покупку одного радара, 30 миллионов евро. Расходы на содержание необходимо покрывать иначе. Ойдсалу сказал, что предположительно деньги должны поступить из оборонного бюджета. Если правительство решит, что новые радары необходимо купить, на это уйдет около четырех лет, пока системы не будут готовы и ветрогенераторы не смогут приступить к работе, не мешая Силам обороны. В этом случае энергетические фирмы, по мнению Министерства экономики, смогут начать строительство сразу после положительного решения, но лопасти будет разрешено запустить лишь в 2024 году, когда будут установлены новые радары.
Когда проблема радаров будет решена, для строителей ветропарков откроются несколько о сих пор закрытых регионов: Ида-Вирумаа, Северная Эстония, Западная Эстония. Это означает, в принципе, все эстонское побережье.
Решения надо искать вместе с местными жителями
Несовпадение планов строителей ветряков и ограничений в связи с государственной обороной – проблема не только Эстонии. Тимо Татар привел в пример, что в Финляндии есть большие территории, где ветрогенераторы строить нельзя, такая же ситуация есть и в Литве. «В случае Эстонии эта проблема встала наиболее остро, поскольку в Эстонии эти ограничения были наиболее масштабными, так как мы находимся на границе НАТО», - сказал Татар.
То же отметил и вице-канцлер Министерства обороны по планированию Ойдсалу, сказав, что в действительности и большая часть морской территории, и значительная часть суши не подпадают под ограничения гособороны. Наряду с этими ограничениями деятельности предпринимателей препятствуют и ограничения, связанные с окружающей средой, и противостояние местных жителей. «С общинами необходимо достичь договоренности. Найти решения, как их мотивировать, быть заинтересованным в том, чтобы производство энергии переехало к ним ближе. До сих пор мы жили в мире, где энергию производят только в одном конце Эстонии, а в будущем, когда доля возобновляемой энергии увеличится, необходимо будет с этим считаться», - сказал Татар.
«В том, что частный сектор вкладывает деньги в ветряную энергетику и возобновляемую энергию, проблемы нет. Интерес очень велик», - говорит владелец ветрогенераторов Андрес Сынаялг. По его словам, позитивно, что правительство обдумывает возможности решения проблемы.
Вице-канцлер Министерства экономики Татар говорит, что правительство может принять решение относительно покупки радаров уже этой осенью.
«Мы исходим из плана правительства, в котором значится, что осенью необходимо обсудить эту тему. Будем надеяться, что в ближайшее время можно будет принять и решения», - сказал Татар.
Как ветрогенераторы мешают работе радаров?
Ложные цели на экране радара воздушного наблюдения (помехи в радиусе свыше 10 км).
Слепая зона за радаром (достигает десятки километров в длину) не позволяет осуществлять военные полеты.
Зона покрытия радара в самой дальней части может уменьшиться на треть.
Шум от ветрогенераторов мешает приемной способности радиосистем.Источник: Министерство обороны