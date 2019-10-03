Новые радары Сил обороны могут решить проблему с экологичным источником энергии

В борьбе между ветряками и радарами Сил обороны еще этой осенью может быть предпринят шаг по направлению к решению, поскольку правительство подумывает о покупке дополнительных радаров. Поскольку сейчас ветрогенераторы в нескольких местах препятствовали работе радаров, несколько проектов были остановлены. Предприниматели требовали решить проблему в течение нескольких лет, в этот понедельник на стол комиссии по климату и энергии лег подробный отчет, как ее решить.

«На рынке нет радароустойчивой ветряной технологии или устойчивого к помехам ветрогенератора радара», - отметил вице-канцлер Министерства обороны Меэлис Ойдсалу на открытом совещании в Рийгикогу на прошлой неделе, где обсуждали будущее ветряной энергии. Именно поэтому в качестве решения рассматривается покупка новых радаров. По словам Ойдсалу, сейчас обсуждается покупка двух новых радаров. «Радаров необходимо несколько, поскольку у каждого сенсора есть определенное поле зрения», - сказал он. По словам Министерства обороны, один радар вместе с прилагающейся инфраструктурой и решениями связи стоит около 30 миллионов евро. Жизненный цикл радара составляет 25 лет, поэтому необходимо учитывать и расходы по обслуживанию. «Каждый радар требует людей-операторов, требует средств для обслуживания, обеспечения безопасности, обновления средств связи», - пояснил Ойдсалу.

Два радара – 100 миллионов

«Кроме того, в середине жизненного цикла радарам необходим mid-life upgrade, по сегодняшним ценам он стоит 12 миллионов евро», - добавил Ойдсалу. Вместе с расходами на обслуживание это добавляет к стоимости радара еще 22 миллиона евро. Так один радар с учетом всего этого жизненного цикла обходится примерно в 52 миллиона евро.

Таким образом, решение проблемы радара требует денег – на два радара свыше 100 миллионов. Есть надежда, что часть суммы может поступить от продажи квот на парниковый газ. Это деньги, которые страны могут использовать для развития возобновляемой энергии. Вице-канцлер Министерства экономики Тимо Татар сказал, что, поскольку для решения проблемы радара Эстония вложилась бы в развитие возобновляемой энергии, этот план может пройти.

Сейчас идут переговоры по следующему бюджетному периоду Евросоюза. По словам Татара, Эстония подняла этот вопрос со своей стороны – в том свете, что покупка радаров для Сил обороны поспособствует возобновляемой энергии. Но более реальным источником финансирования он видит доход от продажи квот на выхлопные газы.