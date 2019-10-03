Обратите внимание: в продажу поступил хутор с внедорожником впридачу

Среди лесов и полей Вырумаа ждет своего нового хозяина хутор с земельным участком площадью 20 гектаров, пишет Postimees.
Хутор находится недалеко от города Выру и нуждается в небольшом ремонте. Дополнительным стимулом для покупки является внедорожник, который упростит повседневную жизнь новоиспеченных хуторян и приблизит их ко всем необходимым для жизни благам.
Целевое назначение земли можно поменять с сельскохозяйственного на лесоводческое.
Немногочисленные подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.