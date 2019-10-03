Чт, 3.10.2019
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  • Обратите внимание: в продажу поступил хутор с внедорожником впридачу

Обратите внимание: в продажу поступил хутор с внедорожником впридачу

ФОТО: KV.EE

Среди лесов и полей Вырумаа ждет своего нового хозяина хутор с земельным участком площадью 20 гектаров, пишет Postimees

Хутор находится недалеко от города Выру и нуждается в небольшом ремонте. Дополнительным стимулом для покупки является внедорожник, который упростит повседневную жизнь новоиспеченных хуторян и приблизит их ко всем необходимым для жизни благам.

ФОТО: KV.EE

Целевое назначение земли можно поменять с сельскохозяйственного на лесоводческое. 

ФОТО: KV.EE

Немногочисленные подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.

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