Министр сельской жизни вызван на ковер: комиссия Рийгикогу недовольна его вмешательством в рыбный скандал

"Предлагаю изменить повестку дня на понедельник и в срочном порядке обсудить проблему, возникшую в рыбной промышленности", - сказал председатель комиссии по сельской жизни, центрист Тармо Тамм.

Вице-председатель парламентской комиссии по сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ) предложил, чтобы министр по сельским делам Март Ярвик в чрезвычайном порядке был вызван в комиссию для беседы о скандале с предприятием рыбной промышленности M.V. Wool и о вмешательстве министра в работу Ветеринарно-продовольственного департамента.

Круузе подчеркнул, что министр сельской жизни Март Ярвик должен положить конец политическому вмешательству в деятельность Ветеринарно- продовольственного департамента, поскольку это может поставить под сомнение авторитет эстонской системы безопасности пищевых продуктов.

«Надежная на международном уровне и подчиняющаяся четким рабочим процедурам система безопасности пищевых продуктов является основой всего продовольственного экспорта Эстонии», - подчеркнул он.

Круузе добавил, что сделанное вчера министром по сельской жизни заявление о том, что один производитель продуктов питания должен подать в суд на Ветеринарно-продовольственный департамент, показывает, что министр готов поставить под сомнение доверие к эстонской системе безопасности пищевых продуктов, политически вмешиваясь в деятельность департамента.

"Такая политическая деятельность может оказаться чрезвычайно дорогостоящей для всех экспортеров продуктов питания, поскольку может перекрыть доступ к зарубежным рынкам для наших производителей».

Урмас Круусе сказал, что если у министра по делам села есть особые возражения против основной деятельности VFB, о них следует немедленно говорить, так как здоровье человека может быть поставлено на карту в безопасности пищевых продуктов. «Если министру известно об ошибках в научной методологии контрольной деятельности VFB, то это следует обсудить. В области безопасности пищевых продуктов стоимость человеческой жизни может быть ошибкой », - добавил он.

Урмас Круусе сказал, что если у министра по сельской жизни есть конкретные претензии к деятельности Ветеринарно-продовольственного департамента, о них следует немедленно говорить, так как на карту может быть поставлено здоровье людей. «Если министру известно об ошибках в научной методологии контрольной деятельности департамента, это следует обсудить. В области безопасности пищевых продуктов стоимостью ошибки может быть человеческая жизнь», - добавил он.