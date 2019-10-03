Шутливый твит обернулся обвинением в расизме и возможной длительной дисквалификацией

25-летний хавбек может быть наказан за твит, адресованный партнеру по команде Бенжамену Менди.

Силва сравнил одноклубника с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Шутку сочли расистской, FA начала расследование инцидента.

В результате FA выявила в сообщении португальца нарушение при отягчающих обстоятельствах, так как в нем была отсылка к расе, цвету коже или национальности.

Полузащитник до 9 октября должен дать ответ на обвинения.

Менди на прошлой неделе написал FA письмо в защиту Силвы, заявив, что не обиделся на твит.

Регламент FA гласит, что за расистские оскорбления во время матчей следует наказание в виде 6-матчевой дисквалификации. Несмотря на то, что подобная мера не распространяется автоматически на случаи расизма в социальных сетях, в подобных случаях FA рекомендует отталкиваться от данной меры наказания.

Независимая специальная комиссия изучит случай Силвы и определит, заслуживает ли игрок дисквалификации на 6 матчей. Также комиссия может уменьшить или увеличить срок дисквалификации в зависимости от обстоятельств.

«Предполагается, что действия игрока «Манчестер Сити» нарушают правило FА E3(1), поскольку они было оскорбительны и/или непозволительны и/или дискредитировали вид спорта.

Также предполагается, что по правилу FА E3(2), эти действия представляют собой «нарушения с отягчающими обстоятельствами», поскольку присутствует явная или подразумеваемая отсылка к расе и/или цвету кожи и/или к происхождению», – говорится в заявлении FA.