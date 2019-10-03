Правительство поставило целью достижение климатической нейтральности

На этой неделе Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды представил отчет о климатических амбициях Эстонии, в котором пришли к выводу, что достижение климатической нейтральности к 2050 году в Эстонии возможно и в долгосрочной перспективе экономически выгодно. Сегодня правительство решило официально поставить себе это целью.

До сих пор цель Эстонии состояла в том, чтобы уменьшить к 2050 году выбросы парниковых газов на 80% (по сравнению с 1990 годом). Еврокомиссия порекомендовала странам-членам подумать о более амбициозной цели и достигнуть к тому же сроку климатической нейтральности. Это означает, что в воздух будет выбрасываться не больше отходов, чем природа может нейтрализовать.