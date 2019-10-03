Фото: дом, который строили семь лет своими руками

Современная резиденция площадью 242 квадратных метра была спроектирована в два этапа. Изначально это была обычная двухэтажная конструкция, но уже после передачи проекта клиенту пришлось вносить изменения с учeтом новых требований к объекту культурного наследия: новый дом примыкал к старинной постройке.

Владелец этого дома по профессии строитель, поэтому он внес существенный вклад в реализацию проекта, проделав ряд работ самостоятельно, на что ушло несколько лет. Резиденция для пары перфекционистов получилась именно такой, какой они ее видели. Спустя семь лет после согласования первой версии проекта семья наконец переехала в дом своей мечты с чувством счастья и облегчения.