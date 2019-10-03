Чт, 3.10.2019
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Ученики московской школы устраивали бои младшеклассников

Драка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Ученики московской школы №97 создали собственный бойцовский клуб и делали ставки, передает Championat.com.

Ученики старших классов собирали детей из 5-6 классов своей и соседних школ и уговаривали их биться друг с другом. Раскрыли историю случайно: одна из учениц показала папе видео, на котором было очередное собрание клуба, сообщает телеграм-канал Baza.

Однако руководство школы заявило, что никакого бойцовского клуба в стенах заведения не было. По словам руководителя учебного заведения, между собой поссорились несколько учеников, которые и устроили такие «разборки». Ни о каких ставках речь, по его словам, не идёт.

Тем не менее, по словам родителей школьников, подобное происходит регулярно. Более того, ученики старших классов делают ставки на младшеклассников, а детям за участие в боях предлагают деньги: победитель получает всё, проигравший – ничего.

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