Отть Тянак начал Ралли Уэльса с восьмого места в тестовых заездах

Перед началом основных заездов, по традиции, гонщики проходят тестовые заезды, включающие в себя три обязательные попытки и две, которые проводятся по желанию самого гонщика. Лучшее время в тестовых заездах показал сегодня хозяин трассы, британец Крис Мик из команды "Тойоты". За Миком следует Эфлайн Эванс, также представитель Британии. Третье место в тестовых заездах получил конкурент Оття Тянака за чемпионский титул, Себастьян Ожье на "Ситроене".