Отть Тянак начал Ралли Уэльса с восьмого места в тестовых заездах

В Великобритании стартовало Ралли Уэльса, один из последних этапов Кубка мира по ралли.
Перед началом основных заездов, по традиции, гонщики проходят тестовые заезды, включающие в себя три обязательные попытки и две, которые проводятся по желанию самого гонщика. Лучшее время в тестовых заездах показал сегодня хозяин трассы, британец Крис Мик из команды "Тойоты". За Миком следует Эфлайн Эванс, также представитель Британии. Третье место в тестовых заездах получил конкурент Оття Тянака за чемпионский титул, Себастьян Ожье на "Ситроене".
Сам Тянак занял на тестах лишь восьмое место, проиграв Мику на дистанции 4,68 километра 2,3 секунды. Тянака обошли также и Тьери Нойвиль на "Хендай" и еще один представитель "Тойоты" Яри-Матти Латвала.