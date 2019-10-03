Детей в автобусах подстерегает опасность

К канцлеру юстиции обратились родители, встревоженные тем, что детей возят на экскурсии и в школу небезопасными автобусами, в которых отсутствуют ремни безопасности. В то же время ездить не пристегнутыми с шоссейной скоростью или по скользкой дороге бесспорно опасно. Чтобы выяснить масштаб проблемы, бюро канцлера права запросило у волостей и городов информацию об автобусах, перевозящих детей. Хотя во многих самоуправлениях автобусы были безопасными, по-прежнему встречаются такие, где детей возят без ремней безопасности.

Действующие законы не обязывают, чтобы в автобусах были такие ремни. Как заверило Министерство экономики и коммуникаций, не планируется такая поправка и сейчас. Однако теперь канцлер юстиции просит, чтобы на дорогах за пределами населенных пунктов было законодательно введено требование наличия ремней безопасности.

«Для обеспечения безопасности всех пассажиров автобуса прошу ввести в законе требование, что на дороге за пределами населенных пунктов в автобусах должны быть ремни безопасности», - написала канцлер экономической комиссии.

В случае если введение требований, касающихся всех пассажиров, невозможно сразу, по мнению Мадизе, необходимо в первую очередь защитить детей. Таким образом канцлер юстиции просит подумать о введении требования о наличии ремней безопасности для следующих транспортных средств на дорогах за пределами населенных пунктов:

а) школьных автобусов;

б) автобусов, которые заказывают для школьных экскурсий (в правовых актах их называют разовыми перевозками групп детей);

c) рейсовых автобусов, на которых ездят преимущественно дети и маршрут которых пролегает в основном по дороге за пределами населенных пунктов.