Детей в автобусах подстерегает опасность

Канцлер юстиции Юлле Мадисе отправила председателю экономической комиссии Свену Сестеру докладную записку с просьбой ввести обязательство оснастить ремнями безопасности автобусы, перевозящие детей. Сейчас по-прежнему на многих уездных линиях, в школьных и заказных автобусах ремни не используются.
К канцлеру юстиции обратились родители, встревоженные тем, что детей возят на экскурсии и в школу небезопасными автобусами, в которых отсутствуют ремни безопасности. В то же время ездить не пристегнутыми с шоссейной скоростью или по скользкой дороге бесспорно опасно. Чтобы выяснить масштаб проблемы, бюро канцлера права запросило у волостей и городов информацию об автобусах, перевозящих детей. Хотя во многих самоуправлениях автобусы были безопасными, по-прежнему встречаются такие, где детей возят без ремней безопасности.
Действующие законы не обязывают, чтобы в автобусах были такие ремни. Как заверило Министерство экономики и коммуникаций, не планируется такая поправка и сейчас. Однако теперь канцлер юстиции просит, чтобы на дорогах за пределами населенных пунктов было законодательно введено требование наличия ремней безопасности.
«Для обеспечения безопасности всех пассажиров автобуса прошу ввести в законе требование, что на дороге за пределами населенных пунктов в автобусах должны быть ремни безопасности», - написала канцлер экономической комиссии.
В случае если введение требований, касающихся всех пассажиров, невозможно сразу, по мнению Мадизе, необходимо в первую очередь защитить детей. Таким образом канцлер юстиции просит подумать о введении требования о наличии ремней безопасности для следующих транспортных средств на дорогах за пределами населенных пунктов:
а) школьных автобусов;
б) автобусов, которые заказывают для школьных экскурсий (в правовых актах их называют разовыми перевозками групп детей);
c) рейсовых автобусов, на которых ездят преимущественно дети и маршрут которых пролегает в основном по дороге за пределами населенных пунктов.
Экономическая комиссия должна ответить на письмо канцлера юстиции до 1 ноября.