Россиянин подал в суд на Apple: iPhone сделал меня геем!

В документе, оказавшемся в распоряжении радиостанции, указано, что заявитель несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins. Перевод сопровождался сообщением на английском «Don’t blame until you do that», которое он перевел как «Не осуждай, не попробовав».