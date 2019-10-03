Россиянин подал в суд на Apple: iPhone сделал меня геем!

В своем иске истец Д.Е. Разумилов пишет, что компания в манипулятивной форме подтолкнула его к нетрадиционной сексуальной ориентации, что причинило ему нравственные страдания и душевный вред.

В документе, оказавшемся в распоряжении радиостанции, указано, что заявитель несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins. Перевод сопровождался сообщением на английском «Don’t blame until you do that», которое он перевел как «Не осуждай, не попробовав».

«Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения», — написал москвич. По его словам, Apple «подтолкнула его к гомосексуализму».