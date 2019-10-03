Немецкая полиция задержала эстонца с наркотиками. Он представился рок-звездой

Полиция Германии задержала на этой неделе в Баварии автомобиль с эстонскими регистрационными номерами. У находившегося в машине мужчины с собой была марихуана, пишет Postimees.
Пограничная полиция Бургхаузена остановила Mercedes с эстонскими номерами для рутинной проверки на автомагистрали A94.
Водитель автомобиля назвался эстонским музыкантом, а человек на переднем сиденье назвал себя эстонской рок-звездой, сообщила полиция Бургхаузена.
У "рок-звезды" полиция обнаружила марихуану. Полиция начала расследование инцидента и позволила мужчинам продолжить движение.