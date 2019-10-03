Чт, 3.10.2019
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Немецкая полиция задержала эстонца с наркотиками. Он представился рок-звездой

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Полиция Германии

ФОТО: Caro / Oberhaeuser / Scanpix

Полиция Германии задержала на этой неделе в Баварии  автомобиль с эстонскими регистрационными номерами. У находившегося в машине мужчины  с собой была марихуана, пишет Postimees.

Пограничная полиция Бургхаузена остановила Mercedes с эстонскими номерами для рутинной проверки на автомагистрали A94. 

Водитель автомобиля назвался эстонским музыкантом, а человек на переднем сиденье назвал себя эстонской рок-звездой, сообщила полиция Бургхаузена.

У "рок-звезды" полиция обнаружила марихуану. Полиция начала расследование инцидента и позволила мужчинам продолжить движение.

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