Раннее утро у питейных заведений Таллинна: клиентура опасается за свое будущее

В среду утром у бара "У Палыча" можно было увидеть курящих, но ни шума, ни драк не было. Не последнюю роль в этом ясно сыграл дождь. ФОТО: Erik Tikan

Журналист садится сразу у двери. Вдоль полосатых стен установлены красные диваны. С другой стороны стола тумбы в рисунок. Обе стены украшают телевизоры. В центре помещения танцпол. Туда направлена большая часть освещения. Есть и место для диджея. Утром музыку не слышно, но можно себе представить, что в другое время там в центре звучат ни о чем не говорящие эстонцам русские хиты, например, песня «Вируса» «Ты меня не ищи», или хит «Комиссара» «Королева снежная».

В лучшее время, когда праздник в разгаре, в пятницу или субботу ночью, в «Палыче» набиваются десятки гулен, но во время прихода журналиста там находилось всего шесть человек.

Два стола заняты. За одним, сразу у барной стойки, сидит компания из пяти человек, которые явно гуляли всю ночь: это можно понять по красным глазам и усталости на лицах. Двое из них сразу уходят. Один человек дремлет на лавке. Последние стойкие – это возрастной седой мужчина в очках, одетый в серое пальто и синие джинсы. Напоминает интеллектуала советских времен, который вместо бара «Валли» попал в «Палыча». Вторая – женщина средних лет, прикрытая красным пледом. Они разговаривают на серьезные темы: сначала о вторжении Наполеона в Россию в 1812 году, а после уже о фашистах в 1941 году.

Напротив сидит седеющий мужчина, одетый в коричневую куртку, с полулитровой банкой можжевеловой водки. Он внимательно смотрит новости российского госканала «Россия 1», рассказывающие об Украине. «Националисты в Киеве…» - написано на экране по-русски.

Как из романа Достоевского

Поскольку чай кончился, и журналист решает, что нет смысла больше там сидеть, он решает уйти. У дверей он замечает мужчину и женщину, которые сидят за столом у барной стойки. Просит у мужчины закурить. В процессе интересуется, какой контингент ходит в бар. Оказывается, что эти двое словно вышли из какого-то романа Федора Достоевского. Разговор идет о вере и духовной жизни. Они признают, что грешили: кто воровал, кто кому причин боль, но очень раскаиваются перед богом и хотят в церковь. На этом журналист оставляет компанию и уходит.

В то утро у «Палыча» было достаточно спокойно. Не было ни дерущихся, ни шумящих клиентов. Возможно, дело в дожде. Но соседи говорят, что ситуация становится невыносимой, когда наступает вечер, особенно летом, когда стоит хорошая погода.

Воспитателей детского сада, расположенного напротив, бар не беспокоит, хотя мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что расстояние между детскими учреждениями и продавцами алкоголя должно быть не 50, а 150 метров.

«Мы хоть и рядом, но нас это вообще не касается, поскольку мы не прямые соседи», - сообщили из расположенного в 130 метрах от «Палыча» детского сада Päikene. На таком же расстоянии от бара находится детский сад Laagna Rukkilill, куда можно попасть даже быстрее.

ФОТО: Pm

Хозяйка бара Татьяна Терещенко сказала в разговоре по телефону, что она не считает идею Кылварта о введении дополнительных ограничений разумной, поскольку из-за этого пострадает бизнес: «Мы все потеряем. И город в налогах. Но если отцы города скажут, что нам нужно закрываться раньше, то мы тут уже ничего не изменим».