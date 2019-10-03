Раннее утро у питейных заведений Таллинна: клиентура опасается за свое будущее
Postimees отправился в пабы, расположенные возле детских учреждений Таллинна, чтобы узнать, есть ли основания для беспокойства мэра Михаила Кылварта по поводу пьяных, с утра пораньше конфликтующим на глазах у детей?
Град обвинений не волнует мустамяэских завсегдатаев
Заказывают пиво, заказывают водку, заказывают водку с пивом. Из бочки течет шестипроцентный Taurus, по два евро за литр, самые умные оптимизируют и заказывают бочонок по магазинной цене двухлитровой пластиковой бутылки Taurus. Курить выходят на улицу. Перед стойкой женщина в светлом пальто, в руках пакет с золотым ренетом. Заказывает джин и идет к столу. На барной стойке установлена табличка: «Пей пиво, сбережешь воду». В малом зале эстоно- и русскоязычные компании. Кто-то сидит в одиночку, руки на стакане с пивом. Один мужчина за столом переодевается – рубашка надета наизнанку. Запах кофе, издаваемый кофеваркой, напоминает, что начался новый день, и работающие люди поглядывают на происходящее через плечо. А какой-то клиент бара «Катарийна» уже завершил рабочий день и пришел в бар сразу после ночной смены.
В семь утра день в баре, расположенном в Мустамяэ на Вильде-теэ, за каких-то четверть часа собрались десять человек, свободных столов нет. Первые четверо выпивох терпеливо ждали семи часов на улице, пока руководитель фирмы собственника «Катарийны» Harveston Kaubandus Эндла Лийвинг не открыла двери.
Поскольку на улице шел проливной дождь, один клиент в цветной куртке, отделанной отражателями, коротал время под навесом входа в Таллиннскую 37-ю среднюю школу (сейчас в школе работают Таллиннская немецкая гимназия и Таллиннская тондиская основная школа). Двери школы расположены в 70 метрах от бара, от угла школы в 40 метрах. Согласно действующим сейчас требованиям, нельзя продавать алкоголь на расстоянии ближе 50 метров от школы. На детские сады это ограничение не распространяется.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт хочет «Катарийну» закрыть. «Дети идут в школу и видят результаты таких алконочей. Нет никакой надобности поддерживать предпринимательство, которое вредит здоровью и безопасности людей», - прокомментировал Кылварт, представляя идею введения ограничения на продажу алкоголя. Мэр хочет увеличить расстояние между торговцами алкоголем и детскими учреждениями до 150 метров.
Указанные Кылвартом бары, которые расположены в жилых районах в непосредственной близости к школам и детским садам, приходится искать со спичками. Тех, которые открываются так рано, чтобы клиенты попадались спешащим в школы детям, точно есть – один в Мустамяэ, и два в Ласнамяэ. Плюс некоторые алкогольные магазины, которые открываются в десять утра. Как заверил старейшина Хааберсти Андре Ханимяги, в Ыйсмяэ ни одного такого проблемного заведения нет.
Ежеутренний шок
Директор Таллиннской немецкой гимназии, работающей через дорогу от бара «Катарийна», Каарел Рунд поддерживает инициативу Кылварта двумя руками: «Нужно избавиться от того визуального шока, который дети вынуждены переживать каждое утро». По его словам, клиентуре «Катарийне» нужна иная помощь – социальной системы.
Директор работающей в том же здании Тондиской основной школы Сирли Вяйсар приказала установить у входа в их половину здания забор, поскольку по утрам они находили под скамейками у школы бутылки. Раньше начавшееся в баре веселье заканчивалось под окнами школы, происходили и драки. Кроме того, отдыхающие пьяные посетители бара пытались разговаривать с детьми. Вяйнсар отправила письмо и в управу района, которая увеличила патрулирование охранной фирмы вокруг школы и теперь ситуация улучшилась.
В расположенном рядом с некогда популярным рестораном «Кянну Кукк» баре «Катарийна» идея Кылварта восторга не вызвала. Сидящие за двумя стоящими рядом столами – за одним из стаканов для морса пьют водку, за вторым прикладываются к пиву – объединяются и располагаются вчетвером за одним столом. «Tervi-seks!» - чокаются стаканами и смеются. Время – четверть восьмого среды. За окном дети вереницей тянутся в расположенную напротив школу, взгляды устремлены вперед.
Четверка за столом признает, каждому из них по утрам нужно поправить здоровье, и «Катарийна» для этого является подходящим местом. Ничего плохого там не делают, никто никого не стремится оценивать. Все хотят посидеть в покое, орать и драться на улицу никто не выходит.
Барменша Эндла, – которую зовут по имени – по словам клиентов, хорошо умеет наводить порядок. Говорят, что когда здоровье поправлено, и клиент уже заново набрался, Эндла отправляет его домой проспаться. Пьющий водку мужчина говорит вновь прибывшей за столом, пьющей пиво женщине, что ему Эндла явно больше не продаст. Наслаждающаяся заслуженным выходным женщина с этим не согласна. Она тоже работает в школе, но не в той, что через дорогу.
Знает клиентов
К беседе из-за стойки бара присоединяется Эндла Лийвинг. Она злится, что старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс говорит общественности, будто ее бар создает проблемы и его нужно закрыть, но, чтобы разобраться, он ни разу не вызывал Эндлу к себе. Лаатс приходил в бар, вежливо поинтересовался, как идут дела, и больше ничего. Лийвинг готова обсудить вопрос: нужно ли сделать дверь с другой стороны, чтобы курящие на улице не попадались на глаза детям? «У меня сзади еще есть место, я могу еще что-то изменить, чтобы они не жаловались».
Лаатс сказал Postimees, что на деятельность бара жалуются постоянно как школы, так и родители, и работники управы общались с собственником здания, у которого бар арендует площадь. Но собственник не особо был заинтересован в обсуждении проблемы, поскольку он просто делает там бизнес, мол, запретите содержание бара по закону. Это город теперь и пытается сделать.
Лийвинг говорит, что держит там бар уже десять лет и проблемы возникают крайне редко. На это место она переехала со следующей троллейбусной остановки «Сольнок».
«Пришли сюда, и тут вдруг опять проблемы!».
Она отмечает, что охранную фирму она вызывает лишь шесть раз в год, когда возникает действительно напряженная ситуация. Два раза приходилось вызывать охранников к одному и тому же постоянному клиенту, которому кто-то снова подливал водку в пиво, и пару раз к одной женщине.
По ее словам, людям такие места нужны. Часто сюда приходят те, кому некуда пойти. Одна из четверых, пьющая водку женщина, сказала, что в то время, когда она сама работала барменшей в центре города, по пути домой заходила в «Катарийну», чтобы немного выпить и поздороваться со знакомыми.
Лийвинг признает, что некоторые ее клиенты являются полубомжами, но остальные – это работающие люди. «Из приютов для бездомных по утрам рано выставляют на улицу. Куда им идти? Часто они идут сюда, берут одно пиво и сидят два-три часа, греются. На улице они не шумят и ни с кем не ссорятся».
Она не понимает, с чего вдруг город так ополчился на ее бар: «В Ласнамяэ есть этот «Палыч», у них открыто 24/7. Бар «Арнелли» у центра Кристийне же такой же, пирушка идет круглосуточно А я вечером закрываю двери. Как это создает такое количество проблем людям?»
Ласнамяэский бар мешает соседям, но не детскому саду
Среда. Время около четверти седьмого утра, у бара «Палыч» на Викерлазе, 23 курят два человека. Речь идет об одном из самых известных заведений Ласнамяэ, поскольку оттуда часто выходят перебравшие клиенты. Такси у бара принимает каких-то выпивох. В это же время к двери торопится пожилой человек, еще не умывшийся после пробуждения. И довольно скоро выходит с веселым блеском в глазах, в руках литровая бутылка водки. «Быстрый старик», - успевает подумать автор.
Люди с тонким вкусом в «Палыча» не ходят. Они воротят нос, лишь посмотрев в его сторону. Оценка «притон» - это может быть слишком, но правда в том, что своеобразный бар подходит лишь избранным людям. Знающим людям он напомнил бы «Трех львов» в Каламая, правда он находится на отдалении от центра города. Его нужно поискать, или знать, где он расположен.
«Палыч» открывается в шесть утра и работает до пяти утра следующего дня. То есть в течение часа он закрыт. Правда, этого не хватает для того, чтобы хотя бы проветрить помещения. Когда журналист вошел в бар через час после его открытия, в нос ударил сильный, по-своему приветствующий запах. Это смесь из алкоголя, пота, затхлости и иных элементов таблицы Менделеева. Скажем честно, это не очень приятно. Но добавляет колорита атмосфере бара. Барная стойка словно спряталась в правом углу. Бармен, мужчина, смотрит на журналиста с подозрением и понимает, что тот «не местный».
Какой к черту чай?
Журналист заказывает черный чай, – после же на работу, поэтому нельзя начинать день с горячительного – но это становится очередной необычностью, что заставляет бармена удивляться. «Какой к черту чай?» - можно прочесть на его лице. Осмотревшись корреспондент замечает, что у других посетителей на столах или пиво, или иной алкоголь.
Платить можно только наличными, а если их нет, то на помощь приходит официантка, которая направляет к банкомату, расположенному в доме напротив. На улице видно, что это настоящая ловушка: в одном месте собраны ломбарды, алкогольные магазины и бары. Тут словно и нужно подружиться с алкогольным дьяволом.
Журналист садится сразу у двери. Вдоль полосатых стен установлены красные диваны. С другой стороны стола тумбы в рисунок. Обе стены украшают телевизоры. В центре помещения танцпол. Туда направлена большая часть освещения. Есть и место для диджея. Утром музыку не слышно, но можно себе представить, что в другое время там в центре звучат ни о чем не говорящие эстонцам русские хиты, например, песня «Вируса» «Ты меня не ищи», или хит «Комиссара» «Королева снежная».
В лучшее время, когда праздник в разгаре, в пятницу или субботу ночью, в «Палыче» набиваются десятки гулен, но во время прихода журналиста там находилось всего шесть человек.
Два стола заняты. За одним, сразу у барной стойки, сидит компания из пяти человек, которые явно гуляли всю ночь: это можно понять по красным глазам и усталости на лицах. Двое из них сразу уходят. Один человек дремлет на лавке. Последние стойкие – это возрастной седой мужчина в очках, одетый в серое пальто и синие джинсы. Напоминает интеллектуала советских времен, который вместо бара «Валли» попал в «Палыча». Вторая – женщина средних лет, прикрытая красным пледом. Они разговаривают на серьезные темы: сначала о вторжении Наполеона в Россию в 1812 году, а после уже о фашистах в 1941 году.
Напротив сидит седеющий мужчина, одетый в коричневую куртку, с полулитровой банкой можжевеловой водки. Он внимательно смотрит новости российского госканала «Россия 1», рассказывающие об Украине. «Националисты в Киеве…» - написано на экране по-русски.
Как из романа Достоевского
Поскольку чай кончился, и журналист решает, что нет смысла больше там сидеть, он решает уйти. У дверей он замечает мужчину и женщину, которые сидят за столом у барной стойки. Просит у мужчины закурить. В процессе интересуется, какой контингент ходит в бар. Оказывается, что эти двое словно вышли из какого-то романа Федора Достоевского. Разговор идет о вере и духовной жизни. Они признают, что грешили: кто воровал, кто кому причин боль, но очень раскаиваются перед богом и хотят в церковь. На этом журналист оставляет компанию и уходит.
В то утро у «Палыча» было достаточно спокойно. Не было ни дерущихся, ни шумящих клиентов. Возможно, дело в дожде. Но соседи говорят, что ситуация становится невыносимой, когда наступает вечер, особенно летом, когда стоит хорошая погода.
Воспитателей детского сада, расположенного напротив, бар не беспокоит, хотя мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что расстояние между детскими учреждениями и продавцами алкоголя должно быть не 50, а 150 метров.
«Мы хоть и рядом, но нас это вообще не касается, поскольку мы не прямые соседи», - сообщили из расположенного в 130 метрах от «Палыча» детского сада Päikene. На таком же расстоянии от бара находится детский сад Laagna Rukkilill, куда можно попасть даже быстрее.
Хозяйка бара Татьяна Терещенко сказала в разговоре по телефону, что она не считает идею Кылварта о введении дополнительных ограничений разумной, поскольку из-за этого пострадает бизнес: «Мы все потеряем. И город в налогах. Но если отцы города скажут, что нам нужно закрываться раньше, то мы тут уже ничего не изменим».
Что касается недовольства соседей, то собственник, которая по пятницам и субботам сама находится на месте, поднимает руки: «Да, на улице возникают драки, но я тут ничего исправить не могу. Для этого же есть полиция! Я все же забочусь о своих клиентах».