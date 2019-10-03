Вместо гитарных струн - тетева лука: эстонские лучницы стремятся к мировым вершинам

Остальные члены сборной Эстонии - Лизелль Яатма (20) и Меэри-Марита Паас (17). К довольно необычной спортивной дисциплине Хыйм и Яатма приобщились благодаря родителям. Паас пришла в стрельбу из блочного лука после того, как посетила специальный кружок и решила попробовать себя в этой дисциплине. Из спонтанного решения получился отличный путь в спорте, который длится уже восемь лет.

"Эмоции тотально иные. Ты никогда не получишь этого чувства бросая или пиная мяч, как то чувство, когда стрела попадает в десятку" - так описывает Яатма те причины, которые удерживают их в этом спорте. Кроме лука девушки имели и другие хобби: Эмили занималась верховой ездой, Лизелль танцами, а Меэри играла на гитаре и флейте.

Впервые девушки встретились только в сборной Эстонии, а там уже начали творить историю: везде, где девушки отстаивали вместе честь Эстонии, там и рождались победы по юниорам и установление юниорских рекордов. "Каждый раз, когда мы соревнуемся вместе, то возвращаемся с хорошим результатом," - констатирует Меэри.

Продажа календарей может помочь финансировать карьеру

Стрельба из блочного лука не самое дешевое развлечение, большая часть расходов ложится на кошельки родителей спортсменок. "Хорошо, что снаряжение нам обеспечивают спонсоры, но, если честно, с деньгами у нас туго," - признает Эмили - "Мы могли бы больше завоевать побед, если бы участвовали в большем количестве турниров. Подиум общего зачета Кубка мира разделили те страны, которых мы всегда обыгрывали."

Для сбора бюджета девушки решили проявить инициативу: "Мы решили сделать свой календарь и доходы от его продажи пойдут на наши спортивные расходы. С другой стороны, теперь у нас есть что и спонсорам дать, а не только ходатайства о получении матпомощи. В идеале на эти деньги хотелось бы поучаствовать вместе в этапах Кубка мира," - сказала Лизелль Яатма.

По словам Меэри-Мариты Паас, в США стрельба из блочного лука имеет хорошие призовые, за победу, например, в турнире в Лас-Вегасе, победитель получает 50 000 долларов. В Европе, как утверждает Паас, не говоря уже об Эстонии, медали вообще не оплачиваются.

Иногда и надоедает!

Тренером девушек является мама Лизелли,Марика Яатма, в прошлом сама известная стрелок из лика. Ее философия в вопросе усталости от спорта такова, что если спорт начинает надоедать, надо тренироваться еще больше. "Дома мне вообще из этого мира спорта невозможно выйти, хотя на соревнованиях личная жизнь и спортивная у нас четко разделена. У нас сейчас дома ремонт, поэтому если мне спорт и кажется осточертевшим, то я иду красить стены или шкафы на кухне," - с юмором замечает Лизелль.