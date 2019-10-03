Центру крови нужна помощь доноров крови групп A и B с отрицательным резус-фактором

Центр крови приглашает как регулярно сдающих кровь доноров, так и людей, которые ранее не сдавали кровь или в последний раз сдавали ее много лет назад, сообщает BNS.

За последнюю неделю существенно возросла потребность больниц в крови групп A и B с отрицательным резус-фактором, центр крови активно рассылает приглашения донорам этих групп крови.

По словам директора центра крови доктора Рийн Кулласте, сейчас в центре крови региональной больницы сложилась ситуация, когда больницы получают больше крови, чем могут сдать доноры. Кроме того, центр крови должен быть готов к экстренным ситуациям, когда для спасения жизни пациента может потребоваться много донорской крови.

«Нехватка крови — наша общая проблема, поскольку в роли нуждающегося в помощи из-за несчастного случая могут оказаться наши друзья, близкие или знакомые, а от донорской крови однажды может зависеть наша жизнь. Сдавая кровь, мы можем внести свой вклад в то, чтобы запасы крови эстонских больниц были достаточными, а нуждающимся в помощи людям была гарантирована подходящая им донорская кровь».

Вся процедура забора крови занимает от пяти до десяти минут, однако необходимо еще время на то, чтобы заполнить анкету донора, пройти медосмотр и отдохнуть после процедуры — в общей сложности на все уходит около одного часа.

Центр крови ждет доноров в Таллинне по адресу улица Эдала, 2 по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов и по вторникам, средам и четвергам с 11 до 19 часов. Еще один центр крови в Таллинне находится по адресу Нарвское шоссе, 5 в центре Foorum. Там кровь можно сдать по понедельникам и пятницам с 9 до 16 часов и по вторникам, средам и четвергам с 11 до 19 часов.