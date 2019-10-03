Посол РФ: пора бы расширить сообщение с Петербургом

С введением электронных виз, по словам посла, Петербург по-прежнему останется закрытым для лиц из черного списка. Дипломат не советует также экспериментировать с электронной визой, отправляясь с ней на скоростном поезде из Санкт-Петербурга в Москву. «Нарушение правил чревато неприятностями», - подчеркнул он.

Глава российской дипмиссии считает, что обеим сторонам пора уже подумать над расширением транспортной инфраструктуры, включая авиационное, автобусное и железнодорожное сообщение. Известно, что Lux Express добавляет рейсы в направлении Санкт-Петербурга, изучается и открытие прямой авиалинии. Кроме того, никто не отменял планов по реконструкции нарвского моста в течение двух ближайших лет.

– Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air запросили разрешение на полеты в Пулково. Нет ли сведений, что и из Таллинна начнет летать, например, Аэрофлот?

– Такого рода сведений на данный момент у меня нет. Я могу только надеяться на то, что с учетом ожидаемого возрастания потока туристов из стран ЕС, в том числе из Эстонии, имеет смыл подумать над обеспечением соответствующей инфраструктуры. Это касается и самолетов, и автобусного, и железнодорожного транспорта. Здесь есть над чем подумать – обеим сторонам.

Что касается самолетов, автобусов и железнодорожного транспорта, то здесь есть над чем подумать.

– Пропускная возможность Нарвского моста ограничена. Не вызовут ли нововведения коллапс на границе?

– Разумеется, увеличение потока посетителей требует основательной работы над улучшением соответствующей инфраструктуры. Вопрос – актуальный и заслуживает внимания.

– В каких случаях могут отказать в выдаче электронной визы?

– Согласно общепринятому порядку, есть категории лиц, которым въезд в страну просто запрещен. В полной мере это относится и к тем лицам, которые хотели бы получить электронную визу.

Ранее установленный запрет на въезд в страну в полной мере относится и к тем лицам, которые хотели бы получить электронную визу.

– Если гражданин Эстонии решит отправиться на экспрессе из Ленинградской области в Москву, какие у него могут возникнуть проблемы? Формальных препятствий вроде бы нет…

– Так могут рассуждать только большие оптимисты. Одним из условий получения электронной визы является то, что ее обладатель посещает в данном случае только Петербург или те регионы, на которые распространяется действие электронной визы. Это правило прописано черным по белому.

Если обладатель электронной визы решится нарушить пределы, в которых действует электронная виза, у него могут возникнуть серьезные неприятности.

– А если обладатели электронной визы отправятся из Таллинна в Петербург поездом?

– Пока, к сожалению, это невозможно, так как на железной дороге для проведения контроля не обеспечена соответствующая инфраструктура.

– С 21-го года электронный безвиз планируется распространить на всю Россию. Насколько успешными и оправданными оказались первые эксперименты?

– Мы можем говорить только о первых экспериментах. Что касается Эстонии, то речь идет о считанных днях.

И пока всё идет со знаком плюс: фиксируется немалое число лиц, желающих получить электронные визы.

Все это будет еще внимательно анализироваться и изучаться.

– Власти России планируют также разрешить двойное гражданство. В чем выгода этого решения?

– У меня пока нет официальной информации на этот счет.

Могу лишь подтвердить, что растет число лиц, которые бы хотели получить российское гражданство.

Видимо, есть вопросы, которые возникают в этой связи.

– Зачем Россия так активно привлекает иностранцев – параллельно с введением электронного безвиза подумывает о том, чтобы узаконить двойное гражданство?

– Еще порядка 15 лет назад мы предложили Брюсселю заключить соглашение между ЕС и Россией об отказе от визового режима. Ответ тогда последовал негативный. Но в 2006 году нам удалось заключить соглашение об облегчении визового режима для граждан ЕС и России. Это тоже был правильный шаг на этом пути.

Все последующее развитие, включая введение электронных виз, говорит о том, что мы открыты для внешнего мира.

Прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу показал, что мы в состоянии принимать у себя гораздо больше иностранных туристов и прилагаем для этого все необходимые усилия. Введение электронных виз – важный шаг на этом пути.