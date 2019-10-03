Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию гибели пассажиров

По данным газеты, массовую гибель пассажиров пилот объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне. По мнению Евдокимова, образовавшийся из-за этого воздушный поток раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус SSJ-100 мог бы еще долго выдерживать большую температуру, но этому помешала ошибка с дверью.

Накануне вечером сообщалось, что Евдокимов, которому предъявили обвинение по делу о катастрофе, не признал вину в совершении преступления. Пилоту избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

2 октября стало известно, что в отношении Евдокимова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. Пилоту может грозить до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.