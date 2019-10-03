Галерея: превосходный французский дизайн изысканной квартиры в Париже

На большой площади встретились и минимализм, и классика с лепниной, и современные образы, и даже отголоски скандинавского стиля. Кухня с островом и маленькой диванной зоной плавно перетекает в столовую, которую украшают великолепный стол из спила ствола дерева и тройка броских светильников.

Сердце дома — гостиная с симметричными диванами и книжными шкафами, здесь семья собирается перед камином, чтобы послушать игру на рояле. Коридор с фотообоями и анималистичными принтами, пожалуй, самое яркое помещение квартиры, а вот спальня и детская, напротив, довольно сдержанны. Ванная комната, интегрированная в гардеробную, заслуживает отдельного внимания. Здесь три зоны: изящная ванна, мраморные раковины и душевые кабины в стеклянном боксе — такое грамотное зонирование и интерес к деталям просто восхищают. Проект, который поражает практичностью и стилем. Смотрите красочную галерею!