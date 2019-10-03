Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года

По мнению Кларксона, звания «Лучший суперкар года» достоин Ferrari 488 Pista. Суперкар оснащается 3,9-литровой твин-турбо «восьмеркой» от гоночного купе 488 Challenge (720 сил и 770 Нм) и набирает первую «сотню» за 2,85 cекунды. С нуля до 200 километров в час 488 Pista разгоняется за 7,6 секунды.

Вторым лучшим автомобилем, но у же в категории «народный», стал Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).