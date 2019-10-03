Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года

Британский журналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучший суперкар и «народный» автомобиль года. Награды присудили в рамках премии News UK Motor Awards, члены жюри которой выбрали лучшие модели еще в 17 категориях, передает Motor.ru.
По мнению Кларксона, звания «Лучший суперкар года» достоин Ferrari 488 Pista. Суперкар оснащается 3,9-литровой твин-турбо «восьмеркой» от гоночного купе 488 Challenge (720 сил и 770 Нм) и набирает первую «сотню» за 2,85 cекунды. С нуля до 200 километров в час 488 Pista разгоняется за 7,6 секунды.
Вторым лучшим автомобилем, но у же в категории «народный», стал Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).
Свой выбор Джереми Кларксон сделал в рамках премии News UK Motor Awards, которая награждает лучшие автомобили во всех рыночных сегментах. Победителей премии выбирают слушатели радиостанции talkSPORT, читатели и журналисты изданий The Times, The Sunday Times и The Sun, и в этом году они подали более 270 тысяч голосов.