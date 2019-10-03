Картина дня: протест перед конторой Swedbank, утренние выпивохи и закрытие завода в Ахтме

Оставленные с носом люди перед таллиннской конторой Swedbank: где наши деньги?

Инвесторы, вложившие деньги через Swedbank в румынскую недвижимость и потерявшие их, сегодня в качестве протеста припарковали перед таллиннской конторой Swedbank автомобиль с надписью «Дорогой Геран, куда пропали деньги инвесторов Swedbank Eesti?» Читать далее...

Раннее утро у питейных заведений Таллинна: клиентура опасается за свое будущее

Postimees отправился в пабы, расположенные возле детских учреждений Таллинна, чтобы узнать, есть ли основания для беспокойства мэра Михаила Кылварта по поводу пьяных, с утра пораньше конфликтующих на глазах у детей? Читать далее..

Сделано в Корее: военную мощь Эстонии будут обеспечивать самоходные установки К9

Cэкономленные на оборонных тендерах миллионы создали возможность для увеличения огневой мощи Эстонии. Заключенный прошлым летом договор о покупке у Южной двенадцати самоходно-артиллерийских установок K9 Thunder получит продолжение, поскольку страна решила купить еще шесть таких гаубиц благодаря неожиданно освободившимся в своем оборонном бюджете средствам. Читать далее...

Новая жертва климатической политики: Ахтмеский завод блоков закроется, работу потеряют 60 человек

Сокращение производственных мощностей Нарвских электростанций в результате политики квот Евросоюза означает также, что от энергетиков не станет больше получать подходящую сланцевую золу расположенный в Ахтме в Кохтла-Ярве завод строительных блоков Bauroc, в связи с чем завод закрывается с нового года и без работы останутся около 60 человек. Читать далее...

Кто виноват и что делать: семья подростка-убийцы винит в случившемся несовершенство системы. Но так ли это?

Бабушка одного из двух молодых людей, задержанных в августе по подозрению в убийстве 53-летнего мужчины, не снимает вины со своего внука, но говорит, что полиции, социальным службам и иным учреждениям, которые должны заниматься профилактикой подростковой преступности, стоило бы работать активнее. Читать далее...

Цены взлетят до небес? В Эстонии прогнозируют резкое подорожание квартир

Индекс Pindi, фиксирующий стоимость квадратного метра квартирной недвижимости в Эстонии, почти два года колебался вверх-вниз без значительных изменений, однако это может быть лишь кратковременная пауза перед резким рывком вверх. Читать далее...

Медикам подложили свинью: хитрый житель Эстонии обводит вокруг пальца сотрудников больниц

В начале прошлой недели в Раквереской поликлинике на улице Тулевику появился мошенник, который заходил в кабинеты и предлагал медработникам купить мясо по выгодной цене. Оказалось, что этот человек наведывался и в другие больницы Эстонии. Читать далее...

Айвара Рехе проводили в последний путь

Сегодня, 3 октября, в Таллинне в последний путь проводили бывшего главу эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. Читать далее...

Детей в автобусах подстерегает опасность