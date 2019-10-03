Картина дня: утренние выпивохи, закрытие завода в Ахтме, компенсации за авиарейсы и самоуправство Земельного департамента

Раннее утро у питейных заведений Таллинна: клиентура опасается за свое будущее

Postimees отправился в пабы, расположенные возле детских учреждений Таллинна, чтобы узнать, есть ли основания для беспокойства мэра Михаила Кылварта по поводу пьяных, с утра пораньше конфликтующих на глазах у детей? Читать далее..

Сделано в Корее: военную мощь Эстонии будут обеспечивать самоходные установки К9

Cэкономленные на оборонных тендерах миллионы создали возможность для увеличения огневой мощи Эстонии. Заключенный прошлым летом договор о покупке у Южной двенадцати самоходно-артиллерийских установок K9 Thunder получит продолжение, поскольку страна решила купить еще шесть таких гаубиц благодаря неожиданно освободившимся в своем оборонном бюджете средствам. Читать далее...

Новая жертва климатической политики: Ахтмеский завод блоков закроется, работу потеряют 60 человек

Сокращение производственных мощностей Нарвских электростанций в результате политики квот Евросоюза означает также, что от энергетиков не станет больше получать подходящую сланцевую золу расположенный в Ахтме в Кохтла-Ярве завод строительных блоков Bauroc, в связи с чем завод закрывается с нового года и без работы останутся около 60 человек. Читать далее...

Кто виноват и что делать: семья подростка-убийцы винит в случившемся несовершенство системы. Но так ли это?

Бабушка одного из двух молодых людей, задержанных в августе по подозрению в убийстве 53-летнего мужчины, не снимает вины со своего внука, но говорит, что полиции, социальным службам и иным учреждениям, которые должны заниматься профилактикой подростковой преступности, стоило бы работать активнее. Читать далее...

Детей в автобусах подстерегает опасность

Канцлер юстиции Юлле Мадисе отправила председателю экономической комиссии Свену Сестеру докладную записку с просьбой ввести обязательство оснастить ремнями безопасности автобусы, перевозящие детей. Сейчас по-прежнему на многих уездных линиях, в школьных и заказных автобусах ремни не используются. Читать далее...

Авиакомпания отменила рейс? Эстонцы разработали услугу, позволяющую получить компенсацию в течение дня!

Предприятие Lennuabi, уже успешно истребовавшее от разных авиакомпаний в пользу своих клиентов возмещений на сумму 1,5 миллиона евро, запускает новую услугу Lennuabi Ekspress. Если обычный процесс может занять до года, то с помощью новой услуги Lennuabi человек может получить компенсацию за опоздавший или отмененный вылет в тот же день. Читать далее...

Исследование: свыше половины жителей Эстонии намерены работать до самой смерти

Исследование финансовых и потребительских привычек семей, проведенное Банком Эстонии, показало, что 62% респондентов не собираются никогда прекращать работать за деньги. Результаты исследования отражают неуверенность людей в своих пенсионных правах. Как сообщил Центробанк, основной стратегией сохранения доходов при выходе на пенсию является план работать как можно дольше. Читать далее...

Земельный департамент без ведома владельцев изменил площадь 330 000 участков

Земельный департамент задним числом и в некоторых случаях без уведомления владельцев изменил площадь около 330 000 участков. Журналисты выяснили, что при помощи новых и современных средств департамент произвел замеры земельных участков и обнаружил неточности в размерах участков и цели их использования. Читать далее...

Не повезло! Выискивавший жертв интернет-мошенник напоролся на эстонского журналиста

Иностранный интернет-мошенник решил пополнить круг своих друзей в Фейсбуке за счет жертв из Эстонии с целью взлома их аккаунтов и паролей, но наткнулся среди прочих на журналиста, который по-быстрому поставил крест на его планах. Читать далее...

Полоса препятствий на пути в Stockmann: улица около гостиницы "Олимпия" оказалась под водой

Утром в четверг, 3 октября, пешеходы и водители столкнулись с неожиданным препятствием на улице около отеля "Олимпия" — часть дороги оказалась залита водой. Читать далее...

Немецкая полиция задержала эстонца с наркотиками. Он представился рок-звездой