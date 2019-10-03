Медикам подложили свинью: хитрый житель Эстонии обводит вокруг пальца сотрудников больниц

Один работник рассказал Virumaa Teataja, что за килограмм баранины мошенник просил четыре евро, а шейный карбонад стоил 2.40 евро, телятина стоила 3.50 евро, а за килограмм бекона и ребер он хотел получить 1.80 евро. От таких цен многие не смогли устоять и сделали заказ. Но продавец пожелал получить предоплату, что насторожило потенциальных покупателей и заставило отказаться от сделки. После отказа продавец торопливо вышел из кабинета, но до того, как закрыл за собой дверь, пообещал вернуться в 14 часов. Но не вернулся.

В поликлинике описывают продавца как очень самоуверенного, убедительно говорящего мужчину, которые может заговорить зубы. Например, он использует в речи такие выражения: «на ребрах много мяса, не только кости» и «шейный карбонад очень хороший, бекон постный». Он советовал купить у нее по выходной цене мясо, а не переплачивать впустую деньги. В то же время он не сильно уговаривал потенциальных покупателей.

По описанию работников больницы, его рост около 180 сантиметров, ему в районе шестидесяти лет, он был в черных очках, волосы с сединой, он был в темно-синей куртке, непримечательных штанах, носках и шлепанцах. В целом он выглядел как обычный деревенский мужичок. Возможно, мошенник частично замаскировался. Он весьма хитер: выбирал для входа в кабинет то время, когда работникам было некогда и они были максимально невнимательны.

Некоторые клиенты спрашивали у него номер телефона, но он говорил, что на куске мяса будет написано и в случае дополнительных вопросов можно связаться напрямую с производителем. Он объяснял, что он только принимает заказы и доставляет их, а самим мясом занимается его сестра или кто-то из близких.

Работники поликлиники рассказали об этом инциденте коллегам и узнали, что подозрительный продавец мяса весной наведывался в Пайдескую больницу и недавно был в медицинских учреждениях Таллинна.

«Приходил и к нам», - говорит руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев. По его словам, некоторые работники стали жертвами мошенника. Точное число жертв Сууркаев не знает. «Немало», - сказал он.

Насколько известно Сууркаеву, обманутые сотрудники хотели обратиться в полицию, но отказались от этой идеи, поскольку сумма ущерба в среднем достигает десяти евро, что недостаточно для начала производства. Сууркаев все-таки попросил обратиться в полицию. «Нельзя такое оставить без внимания, чтобы мошенник избежал наказания», - говорит Сууркаев, добавляя, что это также поможет кому-то не стать жертвой обмана.

Руководитель больницы также отметил, что продавец был запечатлен на камеру видеонаблюдения и, если полиция проявит к этим записям интерес, больница готова их предоставить.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства Раквереского отделения полиции Йоэля Алла, они связались с Раквереской больницей и проверили, действительно ли там произошли такие случаи. «Нам известно о случаях в больнице и поликлинике, когда люди давали предоплату, но товар не получали», - говорит Алла.

У полиции пока нет точно число пострадавших, но стражи правопорядка призывают людей обратиться к ним, если они стали жертвой подобного обмана.