Доказана крупнейшая глобальная катастрофа в истории человечества

Исследователи проанализировали образцы пород, извлеченные из торфяных месторождений в провинции Лимпопо (ЮАР). Они выявили высокие концентрации платины, которая также содержится в небесных телах. Это еще одно свидетельство в пользу столкновения с Землей крупного космического объекта — кометы или астероида, — который, вероятно, упал в Северной Гренландии, где под ледником Гайавата обнаружили кратер диаметром 31 километр и возрастом 12,8 тысячи лет.