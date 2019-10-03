Чт, 3.10.2019
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Уют посреди города: в Пярну продается красивый бокс рядного дома

ФОТО: City24

В Пярну ждет хозяина отлично отремонтированное жилище, сообщает Postimees

Трехкомнатный бокс площадью 98 квадратных метров расположен в десятиквартирном рядном доме, где каждый бокс имеет свой участок земли, сарай и гараж.

ФОТО: City24

Это один из первых, построенных в 1963 году, кооперативных рядных домов в Пярну, но несмотря на возраст сам дом в хорошем состоянии. 

ФОТО: City24

Выставленный на продажу трехэтажный бокс реновирован в 1988 году и кто-то, видимо, сочтет его требующим очередного обновления. Но, как сказано в объявлении, он и сегодня в хорошем состоянии.  

ФОТО: City24

Если вам понравилось это уютное жилье, ознакомьтесь с подробностями на странице портала недвижимости City24

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