Оставленные с носом люди перед таллиннской конторой Swedbank: где наши деньги?

Этой акцией инвесторы хотят в первую очередь привлечь внимание бывшего премьер-министра Швеции и нынешнего председателя совета Swedbank Герана Перссона, которые прибыли в Эстонию с двухдневным визитом, чтобы встретиться как с премьер-министром Юри Ратасом, так и представителями Банка Эстонии и Финансовой инспекции, пишет Postimees.

Старую румынскую аферу можно кратко описать так: более 200 эстонцев в 2007 году через Swedbank инвестировали 8,5 миллионов евро в недвижимость Румынии. Инвестиция была организована через фирму Пеэпа Аавиксоо IPC Romanian Land Portfolio OÜ, которая позже была переименована в Nord Hill Land Portfolio.

Хотя инвесторам пообещали достойную прибыль от недвижимости, весь проект пошел прахом и эстонцы фактически остались без денег. По оценке недовольных инвесторов, Swedbank не проявил должной осмотрительности при посредничестве, поэтому должен нести ответственность за провальные инвестиции.