Мустакиви-теэ продлят до Пирита, но это будет стоить городу десятки миллионов

Старейшина района Тынис Лийнат заверил, что теперь стало ясно, сколько денег потребуется потратить на строительство. При этом до начала работ нужно будет провести необходимые исследования.

"В бюджетную стратегию дорожного строительства были внесены средства на продление Мустакиви теэ. На 2020 год выделено 600 000 евро, на работы 2021 году - 10 миллионов, на 2022 год - еще 10 миллионов. Так что общая стоимость работ составит 20,6 млн евро", - сказал Лийнат.

По его словам, 600 000 евро будут потрачены на исследования окружающей среды, проектирование и некоторые подготовительные работы.

"Сами строительные работы начнутся в 2021 году, если исследования не покажут, что они мешают произрастанию находящихся под охраной растений или жизни находящихся под охраной животных", - добавил Тынис Лийнат.

При этом некоторые местные жители недовольны тем, что в районе частного сектора может начаться строительство дорожной артерии. По мнению живущего в этом районе Андреса Санга, продление Мустакиви теэ не решит проблем с пробками.

"Как местный житель, я действительно не понимаю, какую большую проблему это решит. Это лишь продлит пробки на 200 метров. Я не знаю, были ли проведены или даже начаты какие-либо исследования. Сейчас говорится, что в определенный год начнется строительство, хотя нет уверенности, что это строительство действительно нужно. Мне это кажется странным", - рассказал Санг.