Неизвестный проник на территорию префектуры полиции Парижа и напал на сотрудников, сообщают французские СМИ. По последним данным, четверо полицейских погибли, уточняет Русская служба Би-би-си.

По информации Франс пресс, нападавший сам работал в префектуре. Он был убит другим сотрудником полиции.

Нападение произошло через день после забастовки французских полицейских - против роста насилия, жертвами которого становятся сами сотрудники полиции, против плохих условий труда, а также того, что в их рядах растет число самоубийств.