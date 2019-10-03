Неизвестный массово прокалывает шины у автомобилей

Ляэнеская префектура сообщила на своей странице в Facebook, что полиция ищет человека, который острым предметом прокалывает шины автомобилей в Пярну.
Полиция отмечает, что зачастую люди не сразу замечают, что шины их автомобилей были повреждены: дыры настолько маленькие, что шины опустошаются медленно, пишет Pärnu Postimees.
Кроме того, сразу в автомастерской не возникают подозрения, что дыра в шине появилась умышленно. Это выясняется только, когда на это во время работы обращает внимание эксперт.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о личности нарушителя, позвонить по телефону 5343 5613 или написать на адрес электронной почты kristiina.hallimae@politsei.ee.
Полиция также ждет сообщений от владельцев автомобилей, шины которых были проколоты. Даже если это произошло некоторое время назад и прокол уже был устранен.
Напомним, что группе в Facebook «Märgatud24 Pärnus» на прошлой неделе десяток человек сообщили, что шины их машин в течение последних недель были проколоты неизвестным.
Пярнуский представитель Vianor Прийт Харро сказал, что к ним за несколько недель обратились 15 клиентов, шины которых были проколоты острым предметом. Мастер Savirehvid OÜ Ристо Коммер сказал, что к ним за неделю пять раз обратились с проколами в шинах. В двух автомастерских клиентам сообщили, что, судя по характеру прокола, их шины были проколоты кем-то умышленно.