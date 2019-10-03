Неизвестный массово прокалывает шины у автомобилей

Полиция отмечает, что зачастую люди не сразу замечают, что шины их автомобилей были повреждены: дыры настолько маленькие, что шины опустошаются медленно, пишет Pärnu Postimees.

Кроме того, сразу в автомастерской не возникают подозрения, что дыра в шине появилась умышленно. Это выясняется только, когда на это во время работы обращает внимание эксперт.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о личности нарушителя, позвонить по телефону 5343 5613 или написать на адрес электронной почты kristiina.hallimae@politsei.ee.

Полиция также ждет сообщений от владельцев автомобилей, шины которых были проколоты. Даже если это произошло некоторое время назад и прокол уже был устранен.

Напомним, что группе в Facebook «Märgatud24 Pärnus» на прошлой неделе десяток человек сообщили, что шины их машин в течение последних недель были проколоты неизвестным.