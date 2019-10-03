Слишком много нарушений: перед торговым центром Kristiine усилят меры безопасности

Управа района Кристийне в сотрудничестве с руководством торгового центра, сотрудниками полиции и охранных фирм планирует усилить меры по обеспечении безопасности и гарантировать спокойствие жителям на одном из самых оживленных участков города, где регулярно происходят нарушения порядка.
Сегодня, 3 октября, по инициативе старейшины района Кристийне Яануса Рийбе состоялась первая встреча с представителями полиции, торгового центра и охранных фирм, на которой обсуждались аспекты охраны порядка на территории в окрестностях Kristiine keskus. «Ежедневно здесь бывают тысячи людей, они посещают магазины, ожидают автобусы и троллейбусы на остановке, просто проходят мимо, и мы не можем мириться с ситуацией, когда отдельные личности нарушают общественный порядок и доставляют беспокойство жителям района. Мы взяли нынешнее положение под свой контроль, и я уверен, что благодаря хорошему сотрудничеству мы вскоре сможем это положение исправить к лучшему», - сказал Рийбе.
Территория перед торговым центром Kristiine в последнее время была значительно обновлена, в частности открыта самая современная в Эстонии парковка для велосипедов. Рядом расположена также крупная автобусная остановка, и управа района регулярно получает сообщения о нарушениях здесь общественного порядка: то какой-либо асоциальный элемент спит на скамейке в павильоне ожидания, то за киосками сборище распивающих алкоголь бездомных, а то и проигравшийся клиент разбивает стекла казино – увы, примеров беспорядка было немало.
Поскольку на данной территории скоро начнет работу еще и круглосуточный ресторан быстрого питания, можно предположить, что потоки людей здесь еще увеличатся.
Управа района Кристийне планирует применить действенные меры по повышению уровня безопасности на данной территории как в дневное, так и в ночное время. Участники сегодняшнего совещания встретятся вновь в конце октября, чтобы утвердить план действий и приступить к реализации разработанных мер.