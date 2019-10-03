Эксперты: на строительство моста к острову Сааремаа уйдет лет пятнадцать

Об этом BNS сообщили в оргкомитете конференции, отметив, что, по мнению экспертов, для реализации крупных проектов можно было бы внести поправки в налоговую систему, а также рассмотреть возможность применения для сооружения моста принцип государственно-частного партнерства (ГЧП или РРР).

В дискуссии на тему проекта моста к острову Сааремаа приняли участие член правления шоссейного департамента Мартин Ленги, бывший руководитель фонда Est-For Invest Маргус Кохава, руководитель инвестиционных фондов банка Swedbank Кристьян Тамла и эксперт инвестиционного банка Северных стран Вилюс Гирконтас.

По словам члена правления шоссейного департамента Мартина Ленги, идею строительства моста к Сааремаа поддерживают более 60% местных жителей. «Если правительство сегодня примет соответствующее решение, то лет 10 уйдет на его планирование и еще пять — на строительство», - сказал Ленги.

Бывший руководитель фонда Est-For Invest Маргус Кохава считает, что крупные проекты, влияющие на жизнь сразу нескольких уездов, можно планировать только посредством государственного особого планирования, а это уже политический процесс. По его мнению, налоговую систему Эстонии следовало бы реорганизовать, чтобы с построенной в уездах инфраструктуры доходы получали бы те самоуправления, которых эта инфраструктура касается напрямую.

Руководитель инвестиционных фондов банка Swedbank Кристьян Тамла выразил мнение, что у проекта Сааремааского моста будет две особенности. «Во-первых, подобные проекты имеют свойство затягиваться по срокам и во-вторых, они в итоге обходятся дороже первоначальных планов», - сказал он.

«По этой причине, очевидно, такие проекты сможет финансировать лишь консорциум инвесторов, поскольку, например, пенсионный фонд захочет сделать прямые инвестиции в строительство моста только в той фазе, которую можно считать уже утвержденной, когда четко определены сроки завершения строительства и подтверждена необходимость финансирования. Так что надо привлекать инвесторов и других типов», - добавил Тамла.