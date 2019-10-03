Житель Эстонии поверил многообещающим рассказам женщины и лишился 15 000 евро

Вчера, 2 октября, в полицию поступило сообщение, что 48-летнему жителю Рапламаа позвонила говорящая на русском языке женщина, которая предложила заработать на инвестициях.

Русскоязычные мужчины помогли ему перевести деньги на инвестиционный счет. Но когда он захотел забрать деньги с инвестиционного счета, мошенники испарились. Деньги вернуть так и не удалось.