Чт, 3.10.2019
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  • Житель Эстонии поверил многообещающим рассказам женщины и лишился 15 000 евро

Житель Эстонии поверил многообещающим рассказам женщины и лишился 15 000 евро

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Евро.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Жертвой до сих пор не пойманных мошенников стал житель Рапламаа, который в результате обмана лишился более 15 000 евро, пишет Postimees.

Вчера, 2 октября, в полицию поступило сообщение, что 48-летнему жителю Рапламаа позвонила говорящая на русском языке женщина, которая предложила заработать на инвестициях.

Русскоязычные мужчины помогли ему перевести деньги на инвестиционный счет. Но когда он захотел забрать деньги с инвестиционного счета, мошенники испарились. Деньги вернуть так и не удалось.

Нанесенный материальный ущерб составляет почти 15 700 евро.

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