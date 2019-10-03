Чт, 3.10.2019
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  • Таллиннский суд: у Анастасии Коваленко есть месяц, чтобы опровергнуть ложные высказывания

Таллиннский суд: у Анастасии Коваленко есть месяц, чтобы опровергнуть ложные высказывания

Анастасия Коваленко.

ФОТО: Erakogu

Таллиннский окружной суд обязал Анастасию Коваленко опровергнуть ложные высказывания в адрес BLRT Grupp, пишет Postimees.

Сегодня Таллиннский окружной суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко и обязал ее в течение месяца предпринять все возможное для опровержения ее ложных высказываний о BLRT Grupp в изданиях Äripäev, «Деловые Ведомости», в передаче «Деловые Люди», а также в базе данных магистерских работ Тартуского университета.

Представлявшие концерн BLRT Grupp присяжные адвокаты Антс Нымпер и Мартин Рауде отметили, что сегодняшнее решение окружного суда является логическим продолжением принятого 19 марта текущего года решением Госсуда, согласно которому нельзя оправдывать опубликованные в магистерской работе ложные утверждения академической свободой, поскольку и в магистерской работе ничья честь и доброе имя не могут быть очернены. 

Согласно решению суда, опровержения должны публиковаться за счет Анастасии Коваленко. Также Коваленко обязана представить концерну BLRT Grupp отчет об исполнении судебного решения.

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