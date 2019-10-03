Таллиннский суд: у Анастасии Коваленко есть месяц, чтобы опровергнуть ложные высказывания

Сегодня Таллиннский окружной суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко и обязал ее в течение месяца предпринять все возможное для опровержения ее ложных высказываний о BLRT Grupp в изданиях Äripäev, «Деловые Ведомости», в передаче «Деловые Люди», а также в базе данных магистерских работ Тартуского университета.