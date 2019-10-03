Чт, 3.10.2019
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Айвара Рехе проводили в последний путь

Сегодня, 3 октября, в Таллинне в последний путь проводили бывшего главу эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе.

Всю свою жизнь Айвар Рехе работал на руководящих должностях в государственном и частном секторе. В 2008-2015 годах Рехе руководил эстонским филиалом Danske Bank, а до этого, в 2006 году – Sampo Pank. Последняя его должность была в Bigbank, где он работал советником до ноября прошлого года.

Ранее Рехе работал в правлении Eesti Houpank и Hansapank, а 2004-2006 годах он был гендиректором Налогово-таможенного департамента.

Рехе окончил Таллиннский Политехнический Институт по специальности управление и планирование промышленности. В 2007 году он был удостоен эстонского ордена Белой Звезды III степени.  

25 сентября он был обнаружен мертвым в его собственном саду и все указывает на самоубийство.

У него остались жена и дочь.

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