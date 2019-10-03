Чт, 3.10.2019
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Уникальный случай в Эстонии: три женщины уже 40 лет работают вместе в одной аптеке

Ярвамааский музей. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tiit Reinberg

Передача «Ringvaade» посетила аптеку на улице Веэ в Пайде, где три женщины уже 40 лет работают вместе.

«Мы втроем сразу после окончания университета пришли на работу сюда в пайдескую аптеку на улице Веэ и, видимо, уйдем отсюда ногами вперед», - говорит руководитель аптеки Кай Киммель.

«Мы ладим между собой, - добавляет провизор Рита Рикка, по словам которой, хороший аптекарь должен уметь слушать и быть спокойным. - Главное, чтобы человек получил необходимые ему лекарства».

Когда они втроем пришли работать в аптеку на улице Веэ, это была центральная аптека уезда и единственная аптека в городе Пайде.

Руководитель Ярвамааского музея Антс Хийэмаа сказал, что эти три женщины так важны для города, что в будущем в их честь в музее появятся экспонаты.

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