Инициаторы создания АЭС в Эстонии подписали соглашение с GE Hitachi

Американская компания GE Hitachi (GEH) и планирующее построить атомную электростанцию предприятие Fermi Energia подписали протокол о намерениях возможного размещения в Эстонии малого модульного реактора BWRX-300.
Цель протокола – проанализировать экономическую осуществимость создания кипящего водяного реактора малой мощности BWRX-300, выбор места и нормативно-правовую базу Эстонии, пишет rus.err.ee.
"Модульный реактор BWRX-300 может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, – считает вице-президент проектов GEH Джон Болл. – Совместно с предприятием Fermi Energia мы работаем над тем, чтобы доказать безопасность инновационной реактивной технологии, техническую мощь и экономическую эффективность".
По словам председателя правления Fermi Energia Калева Каллеметса, кипящие водяные реакторы десятилетиями безопасно, экономично и надежно работают в Северных странах, будучи масштабным источником энергии с нулевым выбросом СО2.