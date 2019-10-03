Чт, 3.10.2019
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Инициаторы создания АЭС в Эстонии подписали соглашение с GE Hitachi

Fermi Energia и GE Hitachi подписали договор о сотрудничестве.

ФОТО: Fermi Energia

Американская компания GE Hitachi (GEH) и планирующее построить атомную электростанцию предприятие Fermi Energia подписали протокол о намерениях возможного размещения в Эстонии малого модульного реактора BWRX-300.

Цель протокола – проанализировать экономическую осуществимость создания кипящего водяного реактора малой мощности BWRX-300, выбор места и нормативно-правовую базу Эстонии, пишет rus.err.ee.

"Модульный реактор BWRX-300 может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, – считает вице-президент проектов GEH Джон Болл. – Совместно с предприятием Fermi Energia мы работаем над тем, чтобы доказать безопасность инновационной реактивной технологии, техническую мощь и экономическую эффективность".

По словам председателя правления Fermi Energia Калева Каллеметса, кипящие водяные реакторы десятилетиями безопасно, экономично и надежно работают в Северных странах, будучи масштабным источником энергии с нулевым выбросом СО2.

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