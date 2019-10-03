Инициаторы создания АЭС в Эстонии подписали соглашение с GE Hitachi

"Модульный реактор BWRX-300 может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, – считает вице-президент проектов GEH Джон Болл. – Совместно с предприятием Fermi Energia мы работаем над тем, чтобы доказать безопасность инновационной реактивной технологии, техническую мощь и экономическую эффективность".