Чт, 3.10.2019
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Трамп вновь нарушил протокол: потрогал колено президента Финляндии
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Сайли Нийнисте и Дональд Трамп.

ФОТО: Scanpix/ AP

Президента США Дональд Трамп хлопнул по колону своего коллегу из Финляндии Саули Нийнисте. Курьезный инцидент произошел в Овальном кабинете Белого дома в среду, 2 октября.

Лидер США Дональд Трамп нарушил протокол и отошел от дипломатического этикета на встрече с президентом Финляндии Сауле Нийнисте: во время переговоров Трамп хлопнул финского коллегу по колену. Тот в ответ показал жестом, что так лучше не делать. 

Это уже не первый раз, когда Трамп нарушает протокол. Например, в апреле 2018 года он стряхнул перхоть с плеча президента Франции Эммануэля Макрон. Трамп пояснил, что президент должен быть безупречен.

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