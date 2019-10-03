Трамп вновь нарушил протокол: потрогал колено президента Финляндии
Президента США Дональд Трамп хлопнул по колону своего коллегу из Финляндии Саули Нийнисте. Курьезный инцидент произошел в Овальном кабинете Белого дома в среду, 2 октября.
Лидер США Дональд Трамп нарушил протокол и отошел от дипломатического этикета на встрече с президентом Финляндии Сауле Нийнисте: во время переговоров Трамп хлопнул финского коллегу по колену. Тот в ответ показал жестом, что так лучше не делать.
Question: "Finland is the happiest country in the world--"— The Hill (@thehill) 3 октября 2019 г.
President Trump: "Finland is a happy country."
Question: "--what can you learn from Finland?"
DJT: "Well, if you got rid of Pelosi and you got rid of shifty Schiff. Finland is a happy country, he's a happy leader too." pic.twitter.com/TACHSJuEBl
Это уже не первый раз, когда Трамп нарушает протокол. Например, в апреле 2018 года он стряхнул перхоть с плеча президента Франции Эммануэля Макрон. Трамп пояснил, что президент должен быть безупречен.