Трамп вновь нарушил протокол: потрогал колено президента Финляндии

Лидер США Дональд Трамп нарушил протокол и отошел от дипломатического этикета на встрече с президентом Финляндии Сауле Нийнисте: во время переговоров Трамп хлопнул финского коллегу по колену. Тот в ответ показал жестом, что так лучше не делать.