Климатическая нейтральность обойдется Эстонии в 17 млрд евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. По словам премьер-министра Юри Ратаса, инвестиции в борьбу с изменениями климата – это вклад в наше будущее, процветание и мудрость. «Я убежден, что каждый евро, который мы инвестируем в борьбу с изменениями климата и в новые технологии, принесет нам многократную отдачу, как в плане благосостояния, так и в плане качества жизни. Это также продемонстрировало исследование Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды, опубликованное в начале этой недели. Благодаря проведенному анализу у нас есть план, как разумно инвестировать в борьбу с изменением климата», – сказал премьер-министр.

Он также счел важным повышать информированность населения, чтобы люди могли сделать экологически обоснованный выбор в отношении своего ежедневного потребления, передвижения и питания.

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, Эстония должно остаться достаточно возможностей проявлять гибкость в выборе целей и мер для различных затронутых процессом отраслей.

«Необходимо принять во внимание специфику и проблемы различных регионов Европейского союза. Мы считаем, что регионы, которые в большей степени зависят от углеродоемкой экономики, должны поддерживаться инструментами по созданию новых рабочих мест», – отметил Кокк.

В начале недели Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды и OÜ Finantsakadeemia опубликовали «Анализ возможностей Эстонии по активизации борьбы с изменениями климата», в котором было отражено, как к 2050 году добиться климатической нейтральности – каковы должны быть изменения и какое влияние они окажут.

При реализации действий, перечисленных в анализе, Эстония сможет достичь климатической нейтральности к 2050 году. Для этого необходим вклад со стороны как публичного, частного, так и третьего секторов. При принятии стратегически разумных решений все эти инвестиции потенциально могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе.

Правительство считает важным, чтобы учитывались особенности государств-членов и регионов, и чтобы достижению климатической нейтральности способствовали адекватные переходные меры. Государства должны сохранять за собой право выбирать подходящие им способы для достижения целей, включая суверенные налоговые решения для достижения климатической нейтральности.

Эстония также считает важным обеспечить плавность перехода к климатической нейтральности, а также снижение возможных негативных социальных последствий. Предстоит проделать большую работу, чтобы найти подходящие и экологически чистые технологии для сокращения, улавливания и переработки выбросов углерода.

В том числе для внедрения альтернативных видов топлива, для повышения энергетических характеристик зданий и для хранения возобновляемой энергии.

Жители Эстонии придают большое значение решению климатических проблем. Согласно опубликованным в сентябре результатам «Евробарометра», 85 процентов жителей Эстонии поддерживают стремление сделать европейскую экономику климатически нейтральной к 2050 году.

Цель европейской долгосрочной стратегии - обеспечить Европе роль флагмана в мировой дискуссии о глобальных мерах воздействия на климат. Стратегия определяет долгосрочное направление климатической и энергетической политики ЕС по достижению близкой к нулевой эмиссии парниковых газов к 2050 году. Переход должен быть социально справедливым и экономически эффективным.

Как говорится в исследовании Стокгольмского института окружающей среды, опубликованном в сентябре, Эстония может достичь климатической нейтральности к 2050 году, для этого потребуются государственные и частные инвестиции в размере 17,3 млрд евро с 2021 по 2050 годы.