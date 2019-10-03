Ходжес: Россия может использовать инцидент на БелАЭС, чтобы ввести войска в регион Балтии

Россия может использовать любой инцидент на строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) в качестве "троянского коня", чтобы ввести войска в регион Балтии под прикрытием образовавшегося гуманитарного кризиса, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
На данный момент Ходжес возглавляет отдел стратегических исследований Центра анализа европейской политики (CEPA), пишет Rus.TVNET.
В рамках Варшавского форума по безопасности, который прошел 2-3 октября в столице Польши, Ходжес выразил надежду на то, что ЕС сделает значительный вклад в снижение потенциальной угрозы аварий БелАЭС, в частности поможет Литве с экспертизой и мониторингом за этим ядерным энергетическим объектом.
Галерея: Строительство АЭС в Островце
Отмечается, что Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.
"Мы констатировали, что у нас одинаковые сомнения и заботы в том, что связано с безопасностью станции. Безопасность на первом месте. Наши позиции идентичны.
Вильнюс всего в 50 километрах, а Даугавпилс в 110 километрах, поэтому в этом случае нет большой разницы, правительство Латвии внимательно следит за тем, чтобы соблюдались вопросы безопасности", – во время текущего визита в Литву сказал президент Латвии Эгил Левитс.
Минск утверждает, что строящаяся АЭС будет отвечать самым высоким стандартам безопасности, однако президент Беларуси Александр Лукашенко ранее отмечал, что АЭС в Островце необходимо построить по возможности дешевле.
По мнению Литвы, при строительство станции наблюдается снижение расходов за счет безопасности.