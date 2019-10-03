Ездил без прав и устроил гонки с полицией: юного водителя приговорили к шоковому наказанию

Пярнуский уездный суд 26 сентября приговорил юношу к шести месяцам тюрьмы, из которых в качестве шокового наказания он должен будет провести за решеткой 20 дней, а остальной срок отбывать не надо будет, если Трюкманн в течение года не совершит новое преступление и будет выполнять требования по контролю за поведение. Трюкманн должен выйти из тюрьмы 8 октября.

Прокурор Марелле Улла обвиняла Трюкманна в том, что он неоднократно садился за руль автомобиля без водительских прав. «Он впервые предстал перед судом, но полиция уже четыре раза ловила его за рулем без прав и три из них в течение последнего месяца, поэтому было важно приговорить его к шоковому наказанию», - объяснила Улла.

13 марта и 1 сентября этого года Трюкманна уже наказывали за езду без прав. Несмотря на это, 12 сентября на Хийумаа он вновь был пойман за рулем, а через неделю, 19 сентября, в волости Ляэне-Нигула сбежал от полицейского патруля. «С третьего инцидента речь идет о систематическом нарушении, или преступлении», - объясняет Улла.

Помимо шокового наказания, суд конфисковал Audi, на которой Трюкманн пытался сбежать от полиции. Также он должен оплатить расходы на производство в размере почти 1090 евро.

Решение суда еще не вступило в силу.