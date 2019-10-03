Ездил без прав и устроил гонки с полицией: юного водителя приговорили к шоковому наказанию

В конце сентября севший за руль без водительских прав и пытавшийся сбежать от полиции 18-летний Герхандер Трюкманн должен будет провести в тюрьме 20 дней, пишет Lääne Elu.
Пярнуский уездный суд 26 сентября приговорил юношу к шести месяцам тюрьмы, из которых в качестве шокового наказания он должен будет провести за решеткой 20 дней, а остальной срок отбывать не надо будет, если Трюкманн в течение года не совершит новое преступление и будет выполнять требования по контролю за поведение. Трюкманн должен выйти из тюрьмы 8 октября.
Прокурор Марелле Улла обвиняла Трюкманна в том, что он неоднократно садился за руль автомобиля без водительских прав. «Он впервые предстал перед судом, но полиция уже четыре раза ловила его за рулем без прав и три из них в течение последнего месяца, поэтому было важно приговорить его к шоковому наказанию», - объяснила Улла.
13 марта и 1 сентября этого года Трюкманна уже наказывали за езду без прав. Несмотря на это, 12 сентября на Хийумаа он вновь был пойман за рулем, а через неделю, 19 сентября, в волости Ляэне-Нигула сбежал от полицейского патруля. «С третьего инцидента речь идет о систематическом нарушении, или преступлении», - объясняет Улла.
Помимо шокового наказания, суд конфисковал Audi, на которой Трюкманн пытался сбежать от полиции. Также он должен оплатить расходы на производство в размере почти 1090 евро.
Решение суда еще не вступило в силу.
19 сентября около 23 часов 18-летний Трюкманн с подозрительным стилем вождения проигнорировал распоряжение полиции остановиться и попытался сбежать от патруля. В течение 40 минут полиция преследовала молодого человека на Audi по дорогам Ляэнемаа, неоднократно делая предупредительные выстрелы в воздух и в сторону скрывающегося автомобиля. Audi остановили вблизи Ныва.