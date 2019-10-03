Все больше ДТП происходит на самых безопасных шоссе

Если в предыдущие два года в Харьюмаа в волости Раэ было зарегистрировано 14 и 15 таких ДТП, то за восемь месяцев этого года произошла 31 авария, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам капитана полиции Ханнеса Кулламяэ, количество ДТП возросло на первых 25 километрах шоссе Таллинн-Тарту, на шоссе Таллинн-Пярну от границы города до Керну и на дороге Ээсмяэ-Хаапсалу в районе Хаарьюмаа.

Кулламяэ сказал, что такой рост количества ДТП стал удивительным для полицейских, а одной из причин аварий могут быть хорошие дорожные условия.