Взгляд со стороны: нарвитяне - пессимисты, которые ждут, что кто-то приедет и изменит их жизнь к лучшему

Автором второго фильма - “Дух Нарвы” - стала та же Маарья Лыхмус, а Марина и Сергей называют себя только соавторами. Своим фильмом они пытаются доказать нарвитянам, что восстановить Старый город Нарвы возможно, и, главное, это нужно сделать.

Третий фильм “Нарва: прерванная история” продолжает тему восстановления Старого города, но съемочная группа взяла также несколько интервью у мэра города и у обычных нарвитян, которых спрашивала не только о Старом городе, но и о попытке получить титул Культурной столицы Европы.

Также члены Нарвского медиа-клуба сняли документальный фильм об истории Силламяэ, и в создании этого фильма Сергей и Марина также принимали участие.

- Мы ставили перед собой задачу затронуть сердца людей, чтобы люди задумались - мы живем в этом городе, кто-то недавно, кто-то всю жизнь, - говорит Марина Корешкова. - И нам, людям приезжим, со стороны какие-то вещи виднее. Может быть, мы субъективно судим, но мы видим, что памяти о прошлом здесь практически нет.

- Ее не просто нет, она вытесняется, - считает Сергей. - На премьере люди говорили прямо - не надо, зачем вы об этом нам напоминаете? И это тенденция - не напоминайте нам о чем-то плохом. Но без этой основы, как нам кажется, нет будущего у города, у людей этого города, потому что нет преемственности.

- Сейчас здесь живут просто другие люди. Не те, которые жили здесь до войны. Поэтому, может быть, и не может быть преемственности?

- Не совсем так. Дело в свойстве людей. Обычно, когда человек приезжает откуда-то, важность местной памяти он понимает даже больше, потому что он должен еще помнить, откуда он родом, передавать и это своим внукам. Проблема не в том, что люди перемещаются, - считает Сергей.

- Ваши оппоненты на обсуждении говорили, что Старый город не восстановили из-за послевоенной разрухи...

- Нам представляется, что это отговорки - время было тяжелое, - не соглашается Сергей. - В Дрездене тоже время было тяжелое. В Варшаве было тяжелое время. Везде было тяжелое время.

- Мне показалось, что в своем последнем фильме вы оппонируете нарвитянам. В фильме вам дает интервью парень с банкой пива в руке. Он говорит, что в Нарве всё плохо, поэтому он работает в Швеции. Это и есть средний нарвитянин с вашей точки зрения? И с ним вы спорите?

- Нет, это просто человек, который тоже является жителем этого города, - говорит Марина. - И у него тоже есть право выразить свое мнение. И, возможно, эта та правда, которую не все хотят слышать. Он сказал, как есть.

- Другие, может быть, говорят это только в барах, - говорит Сергей.