Майкель Уйбо в четырех минутах от медали чемпионата мира

После первого дня соревнований Майкель Уйбо шел на шестом месте, но с отличными перспективами на борьбу за медали. Так и получилось: уже в первом виде второго дня, беге на 110 метров с барьерами, Уйбо улучшил свой рекорд на шесть сотых, 14,43 и начал поджимать лидирующий квинтет. В метании диска Уйбо хоть и проиграл россиянину Илье Шкуреневу и французу Кевину Майе около двух метров, но результата 46,64 хватило для того, чтобы переместиться на пятое место. В прыжках с шестом Уйбо перепрыгнул собственный рекорд, показав результат 5,40 и выиграл эту дисциплину, заняв третье место, вслед за Шкуренковым и Пьерсом Лепажем из Канады. К несчастью, француз Кевин Майе из-за травмы был вынужден покинуть соревнования, но для Уйбо это означало лишь минус один конкурент в борьбе за медаль.

Метание копья принесло Уйбо медаль, правда, пока непонятно какого достоинства: Майкель метнул копье на лучший личный результат сезона, 63,83, перекрыв личный график рекорда на 112 очков, а Илья Шкуренков ограничился четырьмя метрами меньше, выбыв из гонки за медаль. Таким образом Уйбо смог перед последней дисциплиной, если конечно не случиться ужасного с Майкелем (например отказ от соревнований или травма) на дистанции 1500 метров, то первая медаль ЧМ в Дохе у Эстонии в кармане!

Соревнования в последней дисциплине десятиборья начнутся не ранее первого часа пятницы.



