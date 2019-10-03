Серебро с оттенком золота: Майкель Уйбо финишировал вторым в соревновании десятиборцев на чемпионате мира

После первого дня соревнований Майкель Уйбо шел на шестом месте, но с отличными перспективами на борьбу за медали. Так и получилось: уже в первом виде второго дня, беге на 110 метров с барьерами, Уйбо улучшил свой рекорд на шесть сотых, 14,43 и начал поджимать лидирующий квинтет. В метании диска Уйбо хоть и проиграл россиянину Илье Шкуреневу и французу Кевину Майе около двух метров, но результата 46,64 хватило для того, чтобы переместиться на пятое место. В прыжках с шестом Уйбо перепрыгнул собственный рекорд, показав результат 5,40 и выиграл эту дисциплину, заняв третье место, вслед за Шкуренковым и Пьерсом Лепажем из Канады. К несчастью, француз Кевин Майе из-за травмы был вынужден покинуть соревнования, но для Уйбо это означало лишь минус один конкурент в борьбе за медаль.

Майкель метнул копье на лучший личный результат сезона, 63,83, перекрыв личный график рекорда на 112 очков, а Илья Шкуренков ограничился четырьмя метрами меньше, практически выбыв из гонки за медаль. В параллельной группе разметался Никлас Кауль, показавший результат 75,42 и приблизившийся к Майкелю Уйбо, который после не самых убедительных попыток канадца Дамиана Уорнера с результатом 7869 баллов возглавил таблицу десятиборцев.

Перед последним, десятым видом программы - бегом на 1500 метров - Уйбо опережал Дамиана Уорнера на две, а Никласа Кауля на три секунды. Перед россиянином Ильей Шкуренковым преимущество Уйбо составляло 6,5 секунд. Фаворитом считался Кауль - 21-летний немец считается очень сильным бегуном. Уорнер, Уйбо и Шкуренков же имеют результаты приблизительно одного уровня.