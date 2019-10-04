Более десяти лет назад, 21 декабря 2007 года, когда Латвия и Эстония присоединились к Шенгенской безвизовой зоне, между латвийской Валкой и эстонским Валга был ликвидирован пост государственной границы. За прошедшее время сотрудничество обеих городов только усилилось, а помещения, когда-то предназначенные для пограничников и таможенников, сегодня используются для иной цели. В них открыты огромные магазины алкогольных напитков, которые пользуются спросом у эстонцев и пополняют латвийский бюджет.

От базарчика до перестройки

Председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис рассказывает, что договор о сотрудничестве был подписан давно, когда Валка была отдельным самоуправлением.

"Потом была административная реформа как в Латвии, так и в Эстонии. Нового договора у нас нет, но за эти годы мы разработали свою систему сотрудничества, которое только развивается. Раз в месяц проводится встреча руководства и ответственного персонала, на которой мы обсуждаем текущие вопросы и ставим задачи. Регулярно, в зависимости от темы, встречаются рабочие группы, которые ответственны за совместные мероприятия или проекты", - так жизнь двух приграничных городов характеризует Крауклис.

Уже более пяти лет Валка и Валка работают над проектом перестройки центров городов, который существенно изменит облик обоих городов. Также организовываются традиционные общие мероприятия, например, благотворительный приграничный базар, после которого вся выручка вкладывается в общую инфраструктуру или что-то другое, что служит гражданам обеих стран. Так были куплены, например, велосипеды, которые могут арендовать и местные жители, и туристы.

Празднование Лиго, множество спортивных мероприятий, проект мобильности рабочей силы - Крауклис продолжает называть сферы сотрудничества.

"Я не могу представить область, в которой мы не сотрудничали бы. С мэром Валга мы если не встречаемся каждый день, то точно созваниваемся", - говорит мэр Валкского края.

Эстонский язык в латвийском садике

Крауклис не скрывает, что сотрудничество с соседями из Эстонии изначально не давалось легко - менталитет, язык совершенно другой. Да и сейчас на каждой встрече сначала приходится решать, на каком языке общаться - молодежь не знает русского, а среднее и старшее поколение не всегда говорит по-английски.

Поэтому соседи хотят вынести на международный уровень инициативу по обучению приграничным языкам в детсадах, чтобы латыши учили эстонский, а эстонцы - латышский.

Руководство самоуправлений понимает, что сами они эту идею реализовать не смогут, потому что нет методологии, учителей, учебных материалов. Крауклис подчеркивает, что приграничье всегда было многонациональным, и люди знали несколько языков. В том числе и язык соседей.

Пособия у соседей выше

Но в таком близком соседстве есть и минусы. Жители массово регистрируют свое место жительства в соседней Эстонии, в Валга, но фактически продолжают жить в Валке. Причина проста - в Валга есть больница, да и различные пособия в Эстонии выше. А Валка считает налоги, которые недополучил бюджет края.

Самоуправление неоднократно обращалось к правительству Латвии с просьбой об особой дополнительной дотации, которую в свое время получали несколько больших городов, но поддержки не получило.

По мнению Крауклиса, государство суммарно только выиграло бы, если латвийцы смогли бы получать медицинские услуги в Валга.

"Да, услуги там дороже. Но, чтобы съездить в больницу в Валмиере, теряется рабочий день, а в Валга можно добраться за пять минут. Если скорая помощь доставляет пациента в Валмиеру, но ему не нужна госпитализация, ему как-то нужно добираться обратно, и это расходы. Если брать во внимание не только плату за медицинские услуги, мы только выиграли бы", - надеется на изменения мэр.

Галерея: Эстонская приграничная Валга

Покупки на 1000 евро

Неоднократно самоуправление поднимало и вопрос об акцизном налоге на алкоголь. По словам Крауклиса, после того, как в Латвии повысили акциз, а в Эстонии снизили, продажи в алкогольных аутлетах города упали на 20%. Соответственно столько же потерял и бюджет государства.

"Мы потеряли самых дальних покупателей, финнов, им ездить к нам уже не выгодно. Если вы проезжаете 600 километров и более, разница должна быть ощутимой. Но именно они оставляли больше всего денег, сумма одной покупки могла быть 1000 евро. Они ночевали у нас, оставляя деньги. А теперь финны просто не сходят с парома в Эстонии, покупая все там", - сетует Крауклис.

Он надеется, что после повышения акциза с марта следующего года государство, как и обещало, будет мониторить ситуацию со сбором налогов.

В противном случае повышение налога грозит уменьшением количества алкотуристов и сокращением рабочих мест не только в Валке, но и в Айнажи.

И не только в магазинах, ведь эстонцы с удовольствием закупаются в латвийских строительных магазинах, ночуют, едят, а очереди на заправках, по словам Крауклиса, порой достигают тех, что были в советские времена.

Галерея: Латвийский приграничный город Валка

И пиво, и топливо

В будний день покупателей в алкогольных гигантах Валки достаточно, автомашин с эстонскими номерами на стоянке подавляющее большинство. Они не скрывают, что в Латвию ездят часто. Покупают различные напитки, даже свое, эстонское пиво. Часто поездка планируется перед каким-либо значимым мероприятием.

В тележках эстонцев - пиво, водка, виски, игристое вино. В багажниках машин канистры - топливо в Латвии дешевле.

Продавщица копченого мяса и колбас из Эстонии у одного из магазинов рассказывает, что начала продажи в Латвии с появлением алкоаутлетов и теперь знает в лицо почти каждого покупателя. Покупателей у нее тоже достаточно, есть и постоянные, которые перед праздниками делают более крупные заказы.

Прибыль на миллионы

Магазины на границе Латвии и Эстонии открыли сами эстонцы. Торговля приносит им немалую прибыль.

По информации Firmas.lv, оборот Aldar Latvia, которому принадлежат магазины Super Alko в Валке, Айнажи и Вецлайцене, в 2017 году был 26,5 миллионов евро, прибыль - 584 943 евро. В прошлом году эти цифры составили 56,8 миллионов и 2,7 миллиона соответственно.