Грета Тунберг сменила статус в твиттере после речи Путина

Отмечается, что раньше у нее стоял статус «очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», который являлся отсылкой к словам президента США Дональда Трампа, который также высказался о ее критикующей политиков речи на Генассамблее.

В настоящий момент у Тунберг в твиттере значится надпись «добрая, но плохо информированная девочка»

Российский президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что не разделяет общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН.

Хотя он назвал правильным то, что молодые люди уделяют внимание проблемам экологии, Путин отметил, что осуждает, когда «детей и подростков кто-то использует в своих интересах».

"Я уверен, что Грета - добрая девочка и искренняя. Но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. Вот я о чем хочу сказать", - заявил Путин.