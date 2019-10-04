Пт, 4.10.2019
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Грета Тунберг сменила статус в твиттере после речи Путина

Грета Тунберг

ФОТО: Robin Loznak / ZUMAPRESS.com

Шведская эко-активистка Грета Тунберг сменила статус на своей странице в твиттере после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее речь в ООН.

Отмечается, что раньше у нее стоял статус «очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», который являлся отсылкой к словам президента США Дональда Трампа, который также высказался о ее критикующей политиков речи на Генассамблее.

В настоящий момент у Тунберг в твиттере значится надпись «добрая, но плохо информированная девочка»

Российский президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что не разделяет общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг в ООН.

Хотя он назвал правильным то, что молодые люди уделяют внимание проблемам экологии, Путин отметил, что осуждает, когда «детей и подростков кто-то использует в своих интересах».

"Я уверен, что Грета - добрая девочка и искренняя. Но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность. Вот я о чем хочу сказать", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что не утверждает, что Грету кто-то использует в своих интересах и пытается на этом зарабатывать, но в целом призвал следить за такими ситуациям.

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