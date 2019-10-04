Лыжница-чемпионка погибла в 22 года

Мартин не стало 1 октября. Спортсменке было всего 22 года. Она погибла в результате травм, полученных во время езды на горном велосипеде. Спасателям удалось обнаружить Мартин и ее товарища на одной из горных трасс рядом с городом Сквомиш, где проживала спортсменка. Однако специалисты не успели оказать ей медицинскую помощь.