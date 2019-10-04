В свадебном лимузине кончилось горючее, жениху пришлось голосовать на обочине

«Могу заверить, что если вы голосуете рядом со свадебной машиной, стоя в праздничном костюме, все проезжающие мимо будут смеяться, - рассказывает 30-летний жених Сийм Ленгерт. - Я вышел из машины, проголосовал, и абсолютно все машины остановились».

Невесте Сийма Рейлика также вышла из лимузина, доставленного на заправку, и наблюдала, как водитель и жених пополняют запасы бензина в центре. Приключение с со свадебной машиной задало тон свадебной вечеринке, которая началась позднее на хуторе Сеэдри.

В свадебном лимузине кончилось топливо ФОТО: Lõuna-Eesti Postimees

В качестве свадебного авто молодожены выбрали найденный в Вырумаа лимузин 1952 года выпуска. Машина была уже отправлена на зимний отдых: топливо из бака было слито. Но жениху удалось убедить водителя.

К сожалению, по словам жениха, после утренней свадебной фотосессии, на пути из Рыуге в Выру машина успела проделать лишь половину пути, прежде чем встать на дороге. «Мы сфотографировались и поехали из Рыуге в Выру, но топливо кончилось за 4-5 километров до города», - сказал жених.

Сийм отправился голосовать. Старый, но полностью восстановленный лимузин, когда-то использовавшийся только государственными деятелями, в конце концов был взят на буксир знакомым водителем. Затем в Выру залили бензин, оттуда отправились в Тарту, где встретили гостей, и вместе отправились обратно в Рыуге, к месту проведения церемонии.

Сийм и Рейлика Ленгерт занимаются бизнесом в волости Саку и решили организовать свадьбу вдали от столицы. «Чтобы гости не разбежались», - объяснил Сийм, который вместе со своей невестой осмотрел по Эстонии шесть-семь мест в поисках подходящего места для свадьбы.