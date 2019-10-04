Галерея: ночью на Теллискиви горели помещения стартапа по производству электромобилей Nobe

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горел U-образный комплекс зданий, в котором находятся производственные корпуса и гараж эстонского стартап-предприятия Nobe, производящего трехколесные электромобили.

Расположенный по соседству Дом мебели тоже был в опасности, но его удалось спасти от распространения огня.

Из расположенного рядом здания спасатели эвакуировали троих человек, у одного из которых были симптомы отравления угарным газом. Движение транспорта на улице Теллискиви во время работы спасателей было нарушено.

Пожар был ликвидирован в 07:17. Более подробная информация об обстоятельствах и причинах инцидента будет установлена в ходе производства.

Презентация прототипа Nobe ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В июле Äripäev писал, что у Nobe - финансовые проблемы: для запуска производства не хватает денег, и даже запущенная некоторое время назад кампания на краудфандинговой платформе Indiegogo не хотела приносить результатов. Начатая в середине июля краудфандинговая кампания по сбору 100 000 долларов, или 89 743 евро, на сегодняшний день принесла только 13% или 12 068 евро. Кроме того, согласно данным Krediidiinfo, компания имеет налоговую задолженность в размере 1683 евро.