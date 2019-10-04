Пт, 4.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Галерея: ночью на Теллискиви рядом с Домом мебели горело офисное здание

Галерея: ночью на Теллискиви рядом с Домом мебели горело офисное здание

4 сентября в 03:58 ночи Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Теллискиви в районе Пыхья-Таллинн. 

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горел U-образный комплекс зданий вместе с гаражами и промышленным строением. 

Спасатели принялись потушить пожар. Было важно ограничить распространение огня на соседнее офисное здание и Дом мебели. 

Из комнаты отдыха в производственном здании вышел человек, работники скорой помощи осмотрели его на месте и убедились, что он в порядке. 

Пожар был ликвидирован в 07:17. Более подробная информация об обстоятельствах и причинах инцидента будет установлена в ходе производства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ