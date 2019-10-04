Галерея: ночью на Теллискиви рядом с Домом мебели горело офисное здание

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горел U-образный комплекс зданий вместе с гаражами и промышленным строением.

Спасатели принялись потушить пожар. Было важно ограничить распространение огня на соседнее офисное здание и Дом мебели.

Из комнаты отдыха в производственном здании вышел человек, работники скорой помощи осмотрели его на месте и убедились, что он в порядке.