Галерея: ночью на Теллискиви рядом с Домом мебели горело офисное здание

4 сентября в 03:58 ночи Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Теллискиви в районе Пыхья-Таллинн.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горел U-образный комплекс зданий вместе с гаражами и промышленным строением.
Спасатели принялись потушить пожар. Было важно ограничить распространение огня на соседнее офисное здание и Дом мебели.
Из комнаты отдыха в производственном здании вышел человек, работники скорой помощи осмотрели его на месте и убедились, что он в порядке.
Пожар был ликвидирован в 07:17. Более подробная информация об обстоятельствах и причинах инцидента будет установлена в ходе производства.